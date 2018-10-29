與扁家同台 陳其邁恐自傷

2018年10月29日 04:10 中國時報 林宏聰

前總統陳水扁之子陳致中競選高雄市議員造勢晚會，民進黨高雄市長候選人陳其邁出席力挺，雖然提早離開避免與扁同台，但扁家父子相擁時，背景就是陳其邁與陳致中合照看板，形成另類同框；陳其邁為了擁抱深綠，可能會嚇跑更多厭惡貪腐的中間選民，對陳其邁市長選情恐難加分。

韓國瑜先前各場造勢活動，包括上周鳳山陸軍大集結，馬英九、吳敦義、王金平等人致詞「落落長」，台下群眾不耐煩表露無遺；綠營小英總統更慘，在台中甚至被拍到「離席潮」，面子盡失，可見藍綠大老在這次選戰都是票房毒藥。

不過，韓國瑜氣勢正旺，韓粉跨越藍綠，就算不滿藍營傳統政治人物搭韓風「割稻尾」，卻不至於把帳算到韓國瑜頭上；相較之下，陳其邁人氣屈居劣勢、動輒得咎，對他來說，此時與小英、阿扁這些綠營太陽同台，得失影響非同小可。

陳其邁昨晚為陳致中站台，慷慨激昂，罵起國民黨毫不嘴軟，直批票投韓國瑜就是選擇靠向大陸，聽得獨派群情憤慨，他試圖將選戰拉回藍綠對決；然而，刻意在阿扁到場前先離去，趕跑其他行程，分明也怕與阿扁同台，自傷市長選情。

市議員選舉為多席次，陳致中囊括近2萬票就能當選，但市長選舉必須海納百川，扁家爭議從未停歇，阿扁三番兩次挑戰保外就醫紅線，更令中間選民無法接受，甚至連淺綠支持者也有人說非常討厭韓國瑜，唯獨欣賞他當年打過阿扁。

選戰倒數階段比誰失分少，先前網路流傳「我爸幫他爸貪汙」合照，好不容易降溫，陳其邁又站上扁家舞台聲嘶力竭，深綠票或許鞏固了，卻給外界再有機會貼上「貪腐集團」標籤，重創「正義溫暖」形象，這算盤怎麼打都不划算。

(中國時報)