挺婦聯會挨批 柯P稱過度反應

2018年10月29日 04:10 中國時報 張潼 、 周毓翔 、 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲27日與婦聯會主委雷倩對談，一席「不管它過去怎樣，現在好好的就好」發言，被外界視為聲援婦聯會，且有搶藍營選票意味；柯昨否認要搶票並表示，大家過度反應、過度解讀。不過，民進黨台北市長候選人姚文智怒批，柯為了選舉巴著「官夫人」；國民黨台北市長候選人丁守中則說，柯最近頻頻挖藍軍選票，給藍營支持者灌迷湯。

柯文哲與雷倩同台原是要討論眷村文化，但席間提到轉型正義、婦聯會與黨產會議題時，他舉波蘭前總統華勒沙推動轉型正義的經驗為例，強調首先要解決現在問題，其次要預防以後發生，最後才是追究過去責任，如果順序倒過來，「那就搞不完了」；柯還說，北市府也有面對民進黨團給予壓力，要處理救國團的問題，但「不管它過去怎樣，現在好好的就好」。

這番發言，外界解讀是聲援婦援會，並批評黨產會處理方式，甚至有搶藍營選票意味，但也有不少人質疑，柯在2016年於臉書PO文談228事件，稱「有真相，才有原諒；有原諒，才有和解；有和解，才有和平。」、「能正面檢討過去，才代表國家真正有反省和進步。」態度轉變根本是「昨是今非」。

柯文哲昨澄清，因目前台北市12座運動中心有6座是救國團經營，還有劍潭青年活動中心，台北市政府也有類似問題要處理。因此，他才提到年初去波蘭拜訪華勒沙，雙方聊到轉型正義問題時，華勒沙建議先處理目前問題、預防以後發生，最後才是咎責。

柯文哲表示，我們處在藍綠對抗的社會，尤其選前大家特別激動，講一句話會被過度解讀、過度反應，婦聯會不是他的責任，只是談到處理救國團時也面臨一樣問題，才引用華勒沙的說法。

不過，姚文智則質疑，過去每逢228都會談及轉型正義問題，「柯市長你掉眼淚是掉爽的嗎？」看到柯的反應，他只有4個字能形容，就是「不寒而慄」。

丁守中表示，柯文哲確實沒講錯，婦聯會本來就不是國民黨的附隨組織，但他話鋒一轉，「我們也要警覺，柯文哲頻挖藍軍選票，頻頻灌迷湯。」

(中國時報)