科達強拉尾盤 奪LPGA首冠

LPGA台灣錦標賽，28日進行最終回合，美國選手科達前9洞抓1鳥、獵1鷹，以總桿數-12桿的成績躍居領先。（陳怡誠攝）

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中國時報
／桃園報導
美國長腿妹科達以低於標準13桿的275桿奪下裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽冠軍，圖為頒獎科達（中）手捧冠軍獎座與中華高協理事長王政松（左）及中國信託銀行董事長童兆勤（右）開心合影。（陳怡誠攝）

裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽昨進行第4回合，原本並列領先的我國選手徐薇淩表現大失常，只打出3鳥5柏忌的74桿（+2），以4天累計281桿（-7）並列第6名作收。20歲的美國選手科達保持超優手感，繳出68桿（-4）佳績，並以累計275桿（-13）贏得個人LPGA生涯首冠及33萬美元獎金（新台幣1031萬元），她也是裙襬搖搖國際賽史上奪冠的第1位非亞洲或亞裔球員。

科達表示，在台灣奪冠的感覺真是言語難以形容，這是開始打球後夢寐以求的目標。當18洞打完走下果嶺，朋友們都等著與她一起慶祝，姊姊則在美國透過視訊向她致賀，這些都讓她流下感動的眼淚！科達姊妹也是LPGA史上第3對奪冠的姊妹檔。

LPGA第3對封后姊妹檔

科達說，過去曾有幾場比賽與冠軍擦肩而過，這次總算如願以償。另外也很感謝台灣球迷，雖然他們都是來為同組的地主選手（徐薇淩）加油，但只要自己有好的表現，觀眾也會鼓掌表示肯定，真的很有風度。

未能在家鄉拿下冠軍的徐薇淩則說，其實最後一回合並未特別緊張，就是推桿差了一點，很多機會未能把握。整體感覺還算不錯，雖最後與冠軍失之交臂，卻是很好的經驗，也從這場比賽學到很多東西，對以後很有幫助。

韓裔澳洲籍的李旻姬昨異軍突起，繳出6鳥0柏忌的66桿全場最佳成績，一口氣衝到第2名，總成績277桿（-11）。美國選手奧圖抓下7隻小鳥，但吞2個柏忌，打出67桿（-5），以累計278桿（-10）拿下第3名。

並列第4名的有2人，即西班牙的希甘達與美的康梅根，4天總成績280桿（-8）。去年亞軍、韓裔紐西蘭籍的前球后高寶璟，則以總成績是281桿與徐薇淩並列第6名。

盧曉晴射3鳥 並列第16

國內球員除徐薇淩外，排名最佳的是「台灣高球一姊」盧曉晴，昨天她打下3隻小鳥、吞了2柏忌，成績71桿，以4天累計286桿（-2）並列第16名。21歲的黃靖昨表現優異，共抓下6隻小鳥，可惜後9洞吞2個柏忌，仍打出68桿佳績，在台灣選手中最佳，最後以累計288桿並列第20名。

(中國時報)

樂觀以對 徐薇淩：下次再來吧

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