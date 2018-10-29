樂觀以對 徐薇淩：下次再來吧

2018年10月29日 04:11 中國時報 陳志祥 ／桃園報導 ／桃園報導

2018裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽冠軍獎盤頒給美國選手柯達，台上香檳四濺，此時我國女將徐薇淩默默在台下為熱情的球迷簽名。這個冠軍盤一度屬於她的，可惜最後一回合得不到幸運之神眷顧，徐薇淩樂觀以對，自信此次「奪冠遺恨」的經驗對未來打球幫助很大。

今年是徐薇淩第1次最有機會爭奪這項賽會的冠軍，昨天她一度幻想可以打完18洞封后，可是成績卻一路下滑，並列第6作收，她說，這就是高爾夫球，可能緣分不到，下次再來吧！

沒有冠軍緣只因最後一回合欠缺幸運之神作伴，徐薇淩強調，她一直等待推桿順手，原本只是小小感覺不順而已，第8洞被拉開差距時，她的心情還是平靜的，進入後9洞依然推桿不夠順暢，她開始緊張了。

等不到幸運之神的徐薇淩指出，幾個推桿都是差一點點，心情受到影響，有了小失望，覺得好運沒有在她身上，所以只能要求自己好好打，她很遺憾在自己國家、大家期待深切下，沒有拿下冠軍。

最後一回合從領先到遠離冠軍的過程中，徐薇淩最困難適應的是「當幸運之神不來，還要相信自己，尤其在推桿一直推不進時，很難說服自己卻要必須這麼做」！

不過，處在絕望之中能為自己找到出路是徐薇淩成長的過程，她說，2013、14年沒有名氣時，在美國經常與媽媽開很長時間的車四處參加小比賽、賺少少的獎金，有時去程花了18小時、回程20小時。

2016年是她打球最低潮的時刻，揮桿動作砍掉重練，這些時候她一直告訴自己「要相信自己」；但2016年也是徐薇淩成長的最要關鍵，她說，這一年讓她克服更改動作的壓力、重新站起來。

昨天大會湧進大批球迷陪著徐薇淩打球，沿路為她加油打氣，徐薇淩表示，看到這麼多人，心裡很開心，這些觀眾為她加油，她也要拿出最好的表現奮戰，可惜沒有如願奪冠。

(中國時報)