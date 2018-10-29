高球掀淩來瘋 觀賽人數破紀錄

2018年裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽最後一天賽會，打破裙襬搖搖決賽觀眾人數紀錄的3萬2496名球迷聚集在球場上。（陳怡誠攝）

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中國時報
／桃園報導

2018年裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽最後一天賽會，拜大好天氣之賜，球迷踴躍入場，打破裙襬搖搖決賽觀眾人數紀錄的3萬2496名球迷聚集在球場上，秩序井然，展現觀賽水準；前世界球王老虎伍茲應該收回19年前的誓言，再來台灣打球體驗一下！

我國高球女將徐薇淩表示，昨天看到這麼多觀眾進場，尤其交通較不方便的大溪球場，一直陪著她打完18洞，讓她開心、感動。這就是昨天最後一回合比賽擠進滿滿觀眾的可貴之處。

今年裙襬搖搖LPGA台灣賽首次排在大溪球場舉行，非假日的前2天觀眾人數是4852人、6988人，上周六觀眾人數1萬1803人，昨天最後一天決戰吸引3萬2496人、打破歷年紀錄，人潮壅塞在球場走道，蔚為壯觀。

大溪球場上一次湧進這麼多人的是1999年11月舉辦的「約翰走路盃高球菁英慈善賽」，當年大溪球場叫做「大溪鴻禧球場」，比賽請來國際巨星老虎伍茲、佛度、艾爾斯等，球迷為了爭睹丰采，車潮塞爆周邊道路。

那場比賽吸引87名各國媒體記者來台採訪與3萬多名觀眾進場；遺憾的是當時讓台灣走出921地震的災難形象，可是台灣球迷在看比賽時不關手機、隨意走動拍照，使得球員無法專心打球，惹惱打不好的老伍茲，他說：「不會再來台灣了！」

台灣球迷隨性看球態度也上了國際媒體CNN，這段不光采過往已經隨著時間改變了，多年來，國內高球水準不斷精進，球員的球技能與世界各國抗衡，球迷亦提升看球賽水平，知道如何「安靜」下來尊重球員。

今年大溪球的裙襬搖搖台灣賽的觀眾人數已經是當年老虎伍茲來台的近2倍，現場秩序卻是以前的數十倍，老虎伍茲應該收回他的說法，擇日來台參賽，感受台灣球迷的進步。

(中國時報)

樂觀以對 徐薇淩：下次再來吧 搭好夢想舞台 就等球員好表現

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