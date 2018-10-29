搭好夢想舞台 就等球員好表現

2018年10月29日 04:11 中國時報 廖德修 ／桃園報導 ／桃園報導

裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽昨日落幕，我國的徐薇淩雖與冠軍失之交臂，仍拿下個人最佳的並列第6名，且在前3回合取得領先，拚戰精神十足。2013年曾在日本拿下LPGA單站冠軍的「台灣高球一姊」盧曉晴並列第16名，表現也還算差強人意。

昨天最值得稱許的是21歲的黃靖，她意外打出6鳥2柏忌的68桿佳績，從原本的並列第49名進步到並列第20名，同組比賽的曾雅妮也誇讚她狀況非常好，令人驚奇！如果不是第1天打了76桿，排名會更理想。黃靖目前是台巡賽的職業選手，曾雅妮以個人的經驗鼓勵她到國外闖闖，收穫應該會更豐碩。

除了徐薇淩、盧曉晴、黃靖，其他台將昨天幾乎全面潰退。劉依貞、錢珮芸與業餘選手侯羽薔都是294桿（+6）並列第48。老將曾雅妮、龔怡萍則都打出77桿（+5），最後曾雅妮以累計297桿（+9）並列第60，龔怡萍累計302桿（+14）並列第66。

今年參賽的選手共有81名，台灣球員有19人，除了韓裔美籍的姜孝林中途退賽（她是前一站LPGA上海賽的冠軍），完賽的有80人，台將僅3人擠進前20名，其餘18人都在並列48名（含）之後。如果包含因退賽而墊底的姜孝林在內，倒數10人中竟有7位是台將。

有高球界人士說，台灣女將在比賽中常偶有佳作，有某幾洞或1、2回合表現還不錯，但無法保持水準，會在某一個時間或地點崩盤而拖垮成績；或者是面臨壓力時無法頂住，而被其他國家的選手超越。

如中華高協理事長王政松所說，舉辦裙襬搖搖賽事目的之一，就是替國內選手搭建國際賽的舞台，讓大家有機會與國外一流好手競技。立意雖然極佳，選手也應拿出相對成績；如果表現不好也無妨，但必須找出缺點尋求改進，在明年的比賽令人刮目相看，才不致辜負主辦單位的努力。

(中國時報)