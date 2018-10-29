台中鐵路高架化 新增5站啟用

2018年10月29日 04:10 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

台中鐵路高架化全線通車啟用典禮，蔡英文總統（中）讚許此為「全國第一個地區環狀鐵道願景」。（林欣儀攝）

見證台中鐵路高架化全線通車，蔡英文總統28日出席台鐵新5站啟用典禮，稱讚台中鐵路升級、邁入新紀元，將帶來經濟、環境與都市規畫3大效益；台中市長林佳龍則宣告，此奠定台中鐵路高架化、捷運化、環狀化與網狀化的基礎。

結合中捷路網 全線通車

台鐵高架化結合台中捷運路網，除原有5座車站，還新增栗林、頭家厝、松竹、精武、五權5座全新車站，昨日都正式啟用。台鐵指出，鐵路高架通車後將縫合都市軸線、可望提升土地使用機能，消除原有平交道等設施，也為民眾帶來生活、社會效益。

蔡英文表示，台中鐵路高架化、捷運化，真正邁入新紀元，帶來的經濟效益讓民眾行車、通勤、地面維修等成本都節省，並釋出更多土地空間，初估1年省下46億元經費；環境面則創造出長達21公里的都市綠帶、配合市府推動「綠空鐵道計畫」，將打造有深度的城市空間。

肯定林佳龍 扮幕後推手

「全國第一個地區環狀鐵道願景將實現！」蔡英文強調，鐵路高架後打通火車站前、後站，讓一度衰老的舊城找到活化機會，也將創造新的生活圈。她特別稱讚林佳龍首次競選台中市長時就對軌道做足功課，以「大台中山手線」格局推動台中軌道建設，在鐵路高架化中扮演重要角色。

為複合式交通 奠定基礎

「台中城因鐵道而誕生，高架化通車將讓這個城市因鐵道而偉大！」林佳龍指出，他站立的位置是台中車站第3代站，不只可見到立體化交通，向右還可看到第1代站、向左則是第2代車站，是台中時間與空間座標的原點，象徵台中是「存舊立新」的城市。

林佳龍說，台中鐵路高架化是為未來的捷運化、環狀化與網狀化奠定基礎，台中車站將成為複合式交通系統，串聯舊建國市場土地、干城車站預定地等，待捷運綠線通車後，將以松竹、大慶與新烏日站串聯轉乘。

(中國時報)