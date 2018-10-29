大股東強制申報 11月上路

2018年10月29日 04:10 中國時報 呂雪彗 ／台北報導 ／台北報導

洗錢防制新一輪評鑑11月5日展開，政府如臨大敵全面備戰。賴揆上周五（26日）火速核定公司法新制於本周四（11月1日）全面上路，其中22條之1關於公司需申報董監、經理人、持股逾10％大股東資料，是史上最大規模的公司資料強制申報，首次申報期限自今年11月1日至明年1月31日止，將有逾70萬家公司首當其衝。

為因應新一輪評鑑倒數計時，賴揆上周五火速批准公司法大修後的新制上路日期，經濟部這二天將召開記者會對外說明新制重點及子法細節。這次公司法大修重點多達148條，以彈性化、國際化、電子化及公司治理強化為修法方向。

法人透明度方面，備受矚目的是22-1，相關子法經部本周將會同法務部公告。「公司負責人及主要股東資訊申報平台」11月1日同步正式上線，除國營事業和公開發行股票公司外，其餘逾70萬家公司一律需強制申報董監事、經理人、逾10％大股東資料，申報項目包括姓名或法人名稱、國籍、出生年月日、法人設立登記年月日、身分證明文件號碼、持股數或出資額等資料。

官員說，2200家上市櫃、興櫃等公開發行公司並非真正「豁免」，而是已依證交法向金管會申報個人、法人及關係人資料，比公司法更嚴，不必重複申報。而非公開發行公司納入強制申報對象，主因是APG洗防組織認非公發不透明，更易被當人頭淪為洗錢管道。

今年11月1日至明年1月31日是「首度申報」，若有變更需自變動後15日內完成「變動申報」。

首度申報後若資料無變動，自2020年起每年3月1日至3月31日要完成「年度申報」，將前一年度截至12月底止資料申報，若當年度1月1日至3月31日間資料仍有變動，在變動後15日內需完成「變動申報」。

官員表示，每年3月APG評鑑員還會來台給台灣「補考」機會，因此首次申報後，以每年3月作為「年度申報」的期限。

為便民減輕企業負擔，首次申報資料整合經濟部現有公司登記及財政部稅務資料，匯入申報平台做初始資料，公司只需在線上平台確認或更新填補資料，不必逐筆輸入。可查閱對象只限需作客戶KYC的金融機構及指定非金融業（例如會計師、記帳士等)，不會洩露個資。

未申報公司，經部得命公司限期改正，未改正第一次處罰5至50萬元，第二次開罰50至500萬元，可按次連續處罰。

(中國時報)