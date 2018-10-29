林燈基金會育才 獎助宜蘭學子

2018年10月29日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

人才是土地成長的希望！林燈文教公益基金會舉辦宜蘭地區「107學年度第一學期高中職獎助學金」頒獎典禮，共有60位在課業、體育、舞蹈等領域表現優異的學生獲獎，由中興保全副董事長林建涵擔任頒獎人，以實際行動鼓勵宜蘭青年並肯定此項盛事。

這次獎勵範圍擴大到宜蘭縣境內所有的公立高中職，含宜蘭高中、宜蘭高商、南澳高中、頭城家商、羅東高工、羅東高中、羅東高商、蘭陽女中、蘇澳海事等9所，受惠學生累積達3072位，發出獎學金累積為1244萬元。

身兼基金會董事的林建涵說，基於飲水思源的初衷，有感於偏鄉資源有限，基金會花了很多時間深入了解現況，討論做哪些事情能帶給宜蘭青年學子實質效益與幫助，決定投入更多資源，從既有的獎學金計畫再擴大出發，陸續誕生蘭青菁英培育計畫、林燈文學獎、林燈詩文背誦比賽、春風少年營等專案。

林燈文教公益基金會高度認同讓學童的天賦自由與多元發展，因此當初設計「蘭青菁英培育計畫」時，並沒有設定學生個人或團體申請的專案一定要與課業表現有關，培育計畫申請範圍含數理科技、文史藝術、藝能體育或其他正面回饋社會等面向。

在基金會董事長林孝信支持下，「蘭青菁英培育計畫」無申請時間限制，基金會每個通過的專案計畫最高贊助金額15萬元，總贊助金額沒有限制。自2017年開始舉辦，至今已通過28件，基金會成為780位同學的最佳夥伴，總投入金額近500萬元。

頒獎典禮中，岳明國小校長黃建榮分享「航向藍海-守護海洋」專案，他也是該專案教練，他說海洋曾經是這個島上的子民通往世界的禁忌與障礙，但未來應該培育學童航向世界與國際連結，培養他們寬闊的視野、廣大的胸襟與冒險的精神。

(中國時報)