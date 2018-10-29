布里奇：台英合作低碳經濟有潛力

2018年10月29日 04:10 中國時報 謝錦芳 ／專訪 ／專訪

英國過去25年來經濟成長70％，同期間，碳排放降低40％，成功地使經濟成長與碳排放脫鉤。英國氣候變遷特別代表布里奇（Nick Bridge）接受《中國時報》獨家專訪指出，英國把減碳變成促進經濟成長的動力，預估到2030年之前，低碳產業可創造200萬個工作機會。

布里奇畢業於諾丁漢大學，主修經濟，2017年獲英國外交部長任命為氣候變遷特別代表，此前擔任英國常駐經濟合作暨發展組織（OECD）代表及英國外交部首席經濟學家兼全球經濟處處長。10月31日他將首度來台訪問，希望強化英國與台灣的合作以對抗氣候變遷。

過去25年來，英國同時做到發展經濟和減碳，布里奇說，其實減碳可以是經濟成長的重要驅動力。過去幾年英國廢煤有明顯進步，燃煤發電占總電力比重從2012年40％降至2017年約7％，是135年來首次達到廢煤。「我們的目標是2025年前完全廢煤！這將是舊工業革命的結束，新工業革命的開始。」

布里奇說，他擔心氣候變遷帶來的衝擊與挑戰太大，反而讓民眾麻木，「因此我們也要告訴民眾：抓住新的機會不但可以共同保護地球，新產業、新科技還可以創造新的工作機會。」目前英國有40萬人從事低碳產業，估計2030年之前低碳產業成長率將比其他產業快4倍以上，會有200萬個工作機會。

布里奇說，氣候變遷是人類面臨最大威脅，但也是有史以來經濟、社會與環保最大機會；未來10年各國必須加速轉型為乾淨綠色經濟，優先協助「氣候難民」們；而台灣有高科技與創新經濟優勢，他認為有很大機會可以成為領導者。

此次訪台他希望加強英國與台灣在對抗氣候變遷方面的合作，因為英國與台灣都是島嶼，沿海城市都面臨海平面上升的威脅。英國的離岸風電占全球離岸風電裝置容量的4成，目前價格大幅下降，已經比燃煤、核能與天然氣來得低；台灣預計發展離岸風電，裝置容量至少5.5GW，兩國的合作充滿潛力。

(中國時報)