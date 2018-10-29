營區藝術惹議 陸軍：不傷害族群和諧

2018年10月29日 04:10 中國時報 呂昭隆 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

陸軍為屏東大聖西營區公共藝術招標，徵選主題竟包括日本陸軍飛行第八聯隊相關歷史與文化，該聯隊曾經以毒氣彈對付台灣原住民，此舉引發爭議。軍方官員說，這是媒體報導張冠李戴，航特部做的公共藝術，絕不會傷害族群和諧。

但是國民黨原住民立委廖國棟仍痛批蔡政府媚日無極限，「讓人無法苟同，相關預算我會提案刪除。」

有媒體報導指稱，陸軍近期為屏東大聖西營區公共藝術招標，徵選主題之一包括呈現當年駐紮在屏東的日本陸軍飛行第八聯隊相關歷史與文化，招標書以正面肯定的語氣說明第八聯隊背景，卻隻字未提第八聯隊當年以毒氣彈對付南投霧社的抗日原住民。

廖國棟就此報導表示，原住民在台灣受到日本軍國主義的不平等對待，被日軍無差別待遇的殺戮，這些歷史不能忘；中華民國國軍在二次大戰擊退日本的侵略，怎麼會以緬懷的方式去紀念日本軍國主義的事蹟？

陸軍航特部昨澄清表示，新建大聖西營區是屏東機場的一部分，專責傘兵訓練，公共藝術設置明確揭示，係以「發揚中華民國傘兵，忠義驃悍、勇猛頑強等精神」、「象徵空降部隊的搖籃，傘兵的家」、「展現傘兵部隊紀律嚴明、上下一心之軍事特質」，以及「與風抗頡、翱翔風中的天之驕子」等4項主題與理念，希冀藉此讓後進瞭解傘兵前輩與先進，篳路藍縷的建軍過程及傘兵部隊輝煌歷史。

航特部並表示，對於各界指教與建議均表尊重及感謝，絕不會採用傷害族群和諧的提案內容及納入公共藝術內涵。後續將依計畫辦理決選，凸顯傘兵精神，呈現空降訓練中心嶄新風貌。

(中國時報)