記好會員日 加油卡幫你省錢

2018年10月29日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

在油價節節升高之際，業者推出刷卡加油多項優惠。（本報資料照）

四大加油站聯名卡比一比

國際油價愈飆愈高，加油卡重回皮夾裡，成為「卡」油必備。國內四大加油卡其實各有優缺點，除中油聯名卡不給折扣外，國泰世華台塑卡、聯邦銀行全國卡、玉山銀行山隆卡，除自助加油有優惠，都設有會員日，記好會員日帶卡去加油，不無小補。

國內最老牌的中油聯名卡，過去發卡量曾有百萬卡，死忠客戶不少，沒有會員日、人工加油完全不降價，只有自助加油降個0.8元，對想省錢的開車族其實很不友善，常被笑是「最沒得卡油的加油卡」，其實也是事實。

中油卡回饋門檻不低

或許是持卡人心聲被聽到了，中油卡今年藉換新裝同時，也加了點料在卡上，如eTag國道通行費5％回饋、悠遊卡自動加值5％回饋，算是勉強擠出來，不過門檻不低，每月加油消費要5,000元以上才有。

相較於中油，台塑的優惠就比較多。國泰世華的台塑聯名卡除每周三降比較多外，也提供自助加油優惠，但最近油價飆漲，國泰世華加碼優惠，端出每公升可折2元加油金，且一直到年底。

另一張與台塑卡軋場的，是聯邦銀行全國加油卡，從永豐手上搶過發卡權的聯邦，可說是費盡心思，除加油降價是比台塑卡便宜2角外，就連新戶首刷禮600元也居各銀行之冠，對於還沒有這張卡的開車族，用力揮手。

聯邦全國卡最大賣點是結合行動支付，只要用Apple Pay、Google Pay等三大Pay綁定這張卡到加油站「嗶」，周二汽油自助可降2.3元，雖然也只比用實體卡片多出1角優惠，但沒魚蝦也好，若是剛好有機會嗶，就勉強用。

相較冷門的玉山山隆優油卡，雖然山隆據點不多，但若是常在山隆加油的，這張卡平常日最少可降1.6元，自助可降2.2元，還真的把許多主流加油卡「打趴」，相較起來新戶禮300元加油金就顯得普普。

自助加油降幅比較高

加油站業者說，加油卡雖有降價優惠，但不如學會自助加油，因降價幅度都比人工高，加上有些銀行會另行寄發折價券，降價幅度甚至比表定都還高，不妨多刷卡、也多留意銀行宣傳品，免得錯失好康。

(中國時報)