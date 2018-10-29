保固補助雙利 買節能車好時機

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中國時報
／台北報導

每逢高油價，節能車的銷售狀況就會翻個好幾倍，今年算是不錯購車時點，買油電混合車（Hybrid）立享延長保固到8年，買電動機車受惠於政府大手筆補助，只要住對地方、當地政府願加碼，購車成本大幅降低。

過往油電車熱銷，除了省油，當然還有政府補助，雖然政府在2014年取消貨物稅補助，但透過向原廠爭取，近期都頗有價格競爭力，像是去年的Toyota Prius c小改降價7萬元、今年導入的Toyota Prius PHV也降15萬元，多少彌平取消補助的那塊缺口。

有些人猶豫要買油電車，在意的是聽朋友說那顆電池一旦掛點，所費不貲。今年買油電車的最大變革，像是Toyota、Lexus都把電池的保固期，由原本5年或12萬公里（先到者為準）延長至8年或16萬公里（以先到者為準）。

車廠主管表示，這條件已超越日本的5年，追上北美地區的8年，對開車族百利無一害。且據經驗，只要不是異常使用，油電車的電池也沒那麼容易壞，延長保固，其實就是安開車族的心。

相較於汽車主流還是油電車，機車倒是走得比較快些，像是最紅的gogoro已有10萬車主，過往對電動機車不可靠的疑慮已不在，加上山葉、宏佳騰及摩特動力，都將加入gogoro的電池交換陣容，電動機車儼然大勢所趨。

(中國時報)

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