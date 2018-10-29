共享汽車 提升都市交通效率

2018年10月29日 04:10 中國時報 本文由謝富來口述，黃琮淵整理

很多人問我，為什麼推共享汽車、在台灣適合嗎？客觀數據分析，每台車一天平均用不到2小時，既然使用率不高，就有利基推「共享」，且如果共享汽車做得起來，除了增加停車位周轉率外，更能提升都市交通效率。

過去曾有個論點，認為一旦共享運具太過盛行，很多人就不買車了，其實未必。因為每個人對於用車的心態不一樣，有的很理性，有的人卻充滿感性，如果是從擁有車輛、或是愛車成痴這塊出發，他還是會買車。

就像這幾年捷運一直開通，但汽車銷售還是沒太大變化，想要有車的人就是存在，不可能叫他不買，甚至多數人把車當作「個人空間」，希望在車上放自己的東西、開車時放喜歡的音樂，他也不會接受共享。

更何況，共享運具再怎麼普遍，都不會比停在自己家裡方便，有些人就是不想多走那幾步路，所以他還是要買車。所以我說，多種運具就提供多種組合，會比擁有單一交通工具更具綜效，這絕非零和的概念。

其實「共享」是對的，很多人抱怨台北市不好停車，其實想想，有多少車是沒在開，佔住停車位的。如果今天有個共享環境，路上很多車子，讓想用車的人隨時隨地都能租到，需求就能夠被創造出來，情況也會不同。

這些過去不租車的人，開始租車了，這些被租的車輛使用率就會提高。對經營者來說，因為使用率提高，就要定期汰換，汰換速度會比個人戶早很多，增加車市銷售，屆時共享運具將與傳統車市銷售互利共生。

舉個例子，除非是極端的換車，否則一台車開個10年、15年不為過，如果用車習慣從自有改成共享，經營者每3年就要換掉一次車，等於換3到5次車，這中間多出的汰換數，就創造新車銷售，是種生生不息的經濟循環。

持平而論，共享共用比專享專用更經濟、更具效率，台灣因Youbike帶起共享經濟浪潮，提供租賃汽車很好的切入點，若能夠提供合理價格、形成口碑，使用習慣就會慢慢養成，共享運具的未來發展，也就值得期待。

(中國時報)