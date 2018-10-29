用共享打敗油價 市區租車正夯

「路邊隨租隨還」已在台北市、台中市、台南市上路，實現不受取還車點限制的租用，可望提升市區交通效率。

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中國時報
／台北報導
以手機App搭配悠遊卡的簡易操作，3分鐘內就能完成預約、取車及還車。（本報資料照片）

國際油價高掛，無論加油卡再怎麼夠力，都還是心痛。有些人習慣共享經濟，過去腳踏車用租的，如今連汽車都可以用租的，而且進化到路邊停車格就能租車，輕鬆又方便，平日租車甚至低到每小時「100元有找」。

Youbike成為台灣驕傲，也是無碳城市的重要象徵，收費低廉，小資族當然能省則省，目前提供Youbike優惠的只有玉山銀行悠遊聯名卡、悠遊Debit卡、醫師尊榮無限卡，稍微看看皮夾裡有沒有這些卡就行。

以玉山銀悠遊聯名卡（含Debit卡）為例，只要每月新增消費達3,000元，次月天天騎Youbike就有「第二個」30分鐘免費，雖然不是太強，但對每天都有騎乘需求者，每天省下個5元，累積下來倒也不無小補。

另一張醫師尊榮無限卡，則是當月不限金額新增一筆消費，就有第2、3個半小時免費。這樣的「段數」，大概限於有超高騎乘需求者才用得到，對市井小民也就是看看就好。

不想騎Youbike或是風吹日曬雨淋時想躲進車裡，不妨改租汽車。過去租車時機多是出遊，但如果租汽車跟租Youbike一樣方便，而且到處都可借、到處都可還，費用「又不會太讓人心痛」，不失為個好選擇。

目前提供「汽車版」Youbike的和運租車，已把隨租隨還的營運網路從台南、高雄延伸到台北，且初期為了鼓勵民眾使用，年底前平日前3小時，每小時租金只要99元，相較於過往牌告價168或198元，最多可省5成。

如果你覺得租車是少數，那就落伍了。和運統計，目前加入會員已突破10萬人，為因應需求，和運在全台已鋪設至少1,000台車，透過App就能找到最近的租車點、也找到最近的還車點，其實沒想像中困難。

(中國時報)

共享汽車 提升都市交通效率

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