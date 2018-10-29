仇恨犯罪連環爆 川普籲團結

2018年10月29日 04:11 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

嫌犯鮑爾斯（法新社）

美國期中選舉前仇恨犯罪頻傳。72小時內連續發生因仇恨導致的罪案。賓州匹茲堡猶太會堂發生美國史上最慘仇猶悲劇，11人被擊斃。白宮特別為此降下半旗哀悼。總統川普譴責對猶太人的恐怖攻擊，指責這是對全人類的攻擊，「必須要團結才能戰勝仇恨」。

美國史上最慘仇猶悲劇

美國匹茲堡教堂槍擊案12小時後 聯邦檢察官起訴槍手美國聯邦檢察官以29項罪名起訴了涉嫌在教堂開槍的槍手，其中包括使用槍支進行謀殺。凶嫌羅伯特．鮑爾斯（Roberto Bowers）在殺進匹茲堡最大猶太社區「松鼠崗」（squirrel Hill）的「生命之樹」猶太會堂時，不斷大喊「猶太人都去死」。最後造成11死6傷，這是美國歷史上針對猶太人犯罪最致命的恐怖攻擊。

短短3天內美國驚魂不斷，到底怎麼回事？美國有線電視新聞網（CNN）直指這些都是因為仇恨而起的殺機。距離美國期中選舉僅剩不到10天，撕裂、仇恨、暴力凌駕在政見之上，不僅讓選戰蒙上陰影，也可能嚴重影響選情。

目前還無法斷定46歲凶嫌鮑爾斯的行凶動機是否與白人至上主義或新納粹運動有關。但他之前曾在社群網站「Gab」發表反猶太和反移民言論，並在個人背景下寫道：「猶太人是撒旦之子。」他除了痛恨猶太人，也仇視移民，在Gab最後一篇貼文是在27日早上9：49分，內容寫道：「HIAS（希伯來移民協助中心）引入入侵者，並殺害我們的人民，我不能坐看我的人民被屠殺，去X的，我要上了。」

嫌犯被捕 29項罪名起訴

川普獲悉嫌犯落網後，雖譴責暴力，卻不改尖銳的助選言詞，繼續抨擊媒體，稱媒體報導不公才導致社會撕裂，更宣稱自己才是遭到最多攻擊的受害者。他還稱當時猶太會堂若有佩槍的武裝警衛保護，可能就只有槍手一人被打死，也不至於有這麼多人傷亡。

川普這番言論勢必又被引入控槍與反控槍之爭。但槍枝只是工具，美國近年來仇恨政治的興盛才是這類大規模槍擊案頻發的主要原因。FBI在2016年的調查顯示，美國仇恨犯罪率上升4.6％，首次連續2年上升，最大的受害者就是猶太族群。

(中國時報)