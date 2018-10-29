選前煽動言論 撕裂美國

2018年10月29日 04:11 中國時報 鍾玉玨

美國賓州匹茲堡猶太會堂發生槍擊慘案後，總統川普在伊利諾州造勢大會上譴責此舉「十足邪惡，令人難以置信，簡直匪夷所思。」不過《華盛頓郵報》專欄作家塔馬爾蒂（Karen Tumulty）隨即吐槽川普，稱這種仇恨犯罪，不僅沒有超出想像，而且難以避免。

猶太組織「反誹謗聯盟」（Anti-Defamation League）指出，學校的反猶太犯罪、對猶太機構的炸彈威脅，在去年飆升了57％，顯示反猶的暴力犯罪已難以避免。歸根究底，是因為整個社會氛圍讓白人至上主義以及反猶太等仇恨團體的情緒不再受到壓抑，而掀開潘朵拉盒子的正是川普。

去年維吉尼亞州夏洛特維爾爆發嚴重種族衝突，但是川普把高唱白人至上的新納粹分子與出面抗議他們言論的反納粹人士相提並論，拒絕對前者提出道德譴責，認為雙方都有責任。影響所及，極端團體與仇恨團體再也不遮掩，公然展示他們的憎恨。

隨著期中選舉將至，川普變本加厲煽動群眾，例如金融大亨索羅斯收到炸彈包裹後，川普沒有證據就指控索羅斯付錢找人到造勢大會示威抗議，並說他資助中美洲移民大軍湧入美國，其中混雜罪犯和中東恐怖分子。

這種挑動社會情緒、煽動社會撕裂的言論，雖然鞏固基本盤，卻大大加重了社會戾氣。原本左右對立的仇恨政治，現在更火上澆油。在這種氛圍中已存在的種族、宗教、立場等種種矛盾也越來越無法調和。難怪政論家語重心長地說，美國面臨的最大危險可能不是1000英里以外的移民大軍，也許危險就在自己國內。

(中國時報)