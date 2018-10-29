拉丁美洲向右轉

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中國時報
／綜合報導

巴西30年來最分化最兩極的總統大選第二輪決戰昨天登場，有「巴西川普」「熱帶版川普」之稱的極右翼候選人波索納洛，預料他將擊敗對手勞工黨的哈達德達，成為巴西自1960年代軍事獨裁政權以來，首度誕生極右派總統。而這個全球第四大民主政體向右轉，對拉丁美洲區域局勢將帶來重大影響。

上月在造勢遇刺的波索納洛，選前透過社群媒體錄製影片進行最後催票，「這不只是一場選舉，我們只有兩個選擇，是要向右或向左轉，而我們都知道勞工黨這個左派過去13年來把我們帶到哪裡去，我們要一個自由的巴西！」他告訴支持者，贏回獨立的日子就要降臨，要帶領身陷嚴重經濟衰退和貪腐醜聞、充斥暴力的巴西，重拾往日榮光。

金融市場也樂見波索納洛出線，隨著他勝選機率高漲，巴西幣1個月以來兌美元已大幅升值9.7％，聖保羅股市Bovespa指數自9月中起更是勁揚13.5％。

總統競選活動開跑後，代表社會自由黨角逐總統寶座的波索納洛，支持度大幅落後因貪腐醜聞纏身、正在吃牢飯的勞工黨前總統魯拉，但最高法院裁定魯拉不得參選，該黨被迫在首輪投票前3周，緊急指派他的副手哈達德披掛上陣，波索納洛聲勢自此一飛衝天，首輪投票拜左派分裂之賜大贏哈達德17個百分點，不過因得票未過5成，兩人在整軍三周後昨天再戰。

55歲的哈達德急起直追，獲得多位高聲望、肅貪卓然有成的法界、政界人士背書。支持度也因此在5天內從落後12％，一口氣追近到只差8％（Ibope民調），支持者開始懷抱著哈達德或許有機會上演驚天大逆轉的一絲希望。而在Datafolha民調，哈達德則落後10％。

哈達德仍苦苦追趕，直到最後關頭，依舊等不到具影響力的塞阿拉州前州長高姆斯支持。立場中間偏左的高姆斯曾在首輪參選，以12％得票率位居第三，塞阿拉州為巴西最窮的州，高姆斯若表態挺哈達德，對哈達德的選情絕對大有助益。

(中國時報)

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