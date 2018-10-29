兩岸民間圓桌論壇 今北京登場

2018年10月29日 04:11 中國時報 陳君碩 、呂佳蓉、 楊家鑫 、林勁傑／台北北京報導 、呂佳蓉、、林勁傑／台北北京報導

兩岸官方溝通中斷，大陸另覓管道。陸委會前副主委張顯耀創設的「圓桌論壇協會」，和大陸全國台灣同胞聯誼會作為共同主辦方，將在29、30日於北京舉辦首屆「兩岸民間圓桌論壇」。此平台得到國台辦支持，並與大陸商務部、發改委等多部門對接，在論壇結束後還將發表「共同倡議」，要搭建一個沒有政黨包袱，且可直接反映並解決問題的兩岸新平台。

「兩岸民間圓桌論壇」涵蓋經濟、科技、農業、影視等領域，討論議題包括檢視惠台31條措施、深化歷史連接、加強兩岸影視合作、加強兩岸產業合作及台企參與一帶一路等。國台辦副主任陳元豐今天將出席開幕致詞，主任劉結一也將於明晚會見張顯耀一行。

據了解，張顯耀此行共率60多位各領域人士參與，成員包括前經濟部長尹啟銘、前行政院祕書長薛香川、前高雄縣長楊秋興、義守大學副校長李樑堅等，有幾位曾入圍或得到金鐘獎的影視界人士也在其中。大陸方面有網易公司創始人丁磊、南開大學台灣經濟研究所教授朱磊、上海社科院台灣研究中心主任盛九元等人。論壇在小組討論後將拜會相關部門，如經濟組拜會發改委、影視組拜會廣電總局、青年組拜會大陸全國青聯。

張顯耀表示，此論壇有別於兩黨對話的國共論壇，也不同於以基層為主的海峽論壇，圓桌論壇沒有政黨包袱，各小組直接與相關部委對口，可反映和解決問題；也不是談完就掰掰的學術研討會，論壇結束後發表的「共同倡議」，還會追蹤並落實。

對此，陸委會發言人邱垂正表示，會持續關注該論壇後續發展。《兩岸人民關係條例》對涉及公權力事項規範，未經政府授權不得與大陸簽署協議、我方人士赴陸與對岸舉辦相關論壇等須遵守我方法律。

(中國時報)