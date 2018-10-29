新聞透視－暗黑剋星郭崇信 情報圈Q博士

2018年10月29日 04:10 中國時報 呂昭隆

情治圈臥虎藏龍，前國安局副局長郭崇信，便是這樣一位幕後無名英雄。前國安局長楊國強曾在馬英九與蔡英文兩位總統面前，大力推薦郭崇信。楊國強告訴兩位總統，他可以退休，但是郭崇信一定要重用。可見情治單位對郭崇信這位幕後資安英雄的推崇。

郭崇信軍職生涯只待過兩個單位，一個是電展室，一個是國安局科研中心，都是偵蒐對岸電訊情報的單位。他讀軍校專修班，後去成大念書，數理邏輯強，很早就關注網路。1992年，在那時還是網路初始之際，郭崇信就研究資訊安全與電腦病毒，所有電腦病毒，如數家珍。

郭崇信能從電展室的初官，升到中將，可見其紮實功夫與實力。不僅在資安政策上是國安情治的舵手，郭崇信在支援情戰上，也有戰績。一如電影《007》，郭崇信扮演的就是「Dr.Q」角色，研發各種情蒐工具。只是情報圈的行規，郭崇信必須把所有機密都帶到棺材裡去。

郭崇信退休後，他仍關心資安問題。他說，在這半年的暗黑網路，即駭客討論的地下網路，都在談無人機帶炸彈的話題，這是帶風向。換言之，無人機將來很可能成為恐攻工具。

楊國強與郭崇信退休後，一起到大師鏈傳媒擔任資訊顧問，頗受關注。國安局對他們也給予祝福，並肯定感謝他們在職期間對國安工作的貢獻。

(中國時報)