遙控盜領 吐到鈔盡機亡

2018年10月29日 04:10 中國時報 呂昭隆 ／專題報導 ／專題報導

2016年7月6到9日，有群駭客集團車手悄悄地由香港、杜拜、土耳其、宿霧及雪梨來到寶島台灣，利用星期天10日及11日的颱風假，街上人少，歹徒選擇四平街市場附近的一銀吉林分行ATM提款機，先來一次突襲前的演練，演習完美無暇，時間是上午9點多。這些人信心滿滿的等待黑夜來臨，進行台灣金融史上第一次駭客盜領銀行案。

駭客從倫敦一臺電話錄音伺服器（10.224.21.11），橫跨1萬公里，遠端遙控台北及台中兩地第一銀行22家分行的41台ATM，10多名車手兵分多路到達指定的提款機前，不需提款卡，沒輸入任何密碼，甚至不用接觸ATM就能領錢，彷彿像電影情節般，ATM源源不絕地吐鈔，吐到鈔盡機亡。駭客與車手合作無間，神不知鬼不覺地盜領8,327萬7600元，破案後，追回7754萬5100元。

一銀ATM遭駭的主謀是東歐駭客犯罪集團Cobalt集團，專門攻擊金融機構為主，以NCR主機為鎖定目標進行攻擊，利用商業滲透測試軟體「Cobalt Strike」，刺探各國金融機關主機弱點，經客製化惡意程式後，受害國家逾40國，超過100家金融機構被駭，總計不法所得高達10億歐元，折合新台幣約360億元。

在一銀ATM盜領案中，發現其使用網路駭侵工具、吐鈔程式、滅證程式及連線中繼站IP等駭侵軌跡，都與COBALT犯罪集團手法及特徵高度相符，透過合作管道與相關國際警察組織交換情資並通力合作，於今年3月24日，終於在西班牙阿立坎特逮捕該案主嫌俄羅斯籍Denys，偵訊時，他坦承犯下一銀盜領案。

(中國時報)