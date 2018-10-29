遙控盜領 吐到鈔盡機亡

友善列印
中國時報
／專題報導

2016年7月6到9日，有群駭客集團車手悄悄地由香港、杜拜、土耳其、宿霧及雪梨來到寶島台灣，利用星期天10日及11日的颱風假，街上人少，歹徒選擇四平街市場附近的一銀吉林分行ATM提款機，先來一次突襲前的演練，演習完美無暇，時間是上午9點多。這些人信心滿滿的等待黑夜來臨，進行台灣金融史上第一次駭客盜領銀行案。

駭客從倫敦一臺電話錄音伺服器（10.224.21.11），橫跨1萬公里，遠端遙控台北及台中兩地第一銀行22家分行的41台ATM，10多名車手兵分多路到達指定的提款機前，不需提款卡，沒輸入任何密碼，甚至不用接觸ATM就能領錢，彷彿像電影情節般，ATM源源不絕地吐鈔，吐到鈔盡機亡。駭客與車手合作無間，神不知鬼不覺地盜領8,327萬7600元，破案後，追回7754萬5100元。

一銀ATM遭駭的主謀是東歐駭客犯罪集團Cobalt集團，專門攻擊金融機構為主，以NCR主機為鎖定目標進行攻擊，利用商業滲透測試軟體「Cobalt Strike」，刺探各國金融機關主機弱點，經客製化惡意程式後，受害國家逾40國，超過100家金融機構被駭，總計不法所得高達10億歐元，折合新台幣約360億元。

在一銀ATM盜領案中，發現其使用網路駭侵工具、吐鈔程式、滅證程式及連線中繼站IP等駭侵軌跡，都與COBALT犯罪集團手法及特徵高度相符，透過合作管道與相關國際警察組織交換情資並通力合作，於今年3月24日，終於在西班牙阿立坎特逮捕該案主嫌俄羅斯籍Denys，偵訊時，他坦承犯下一銀盜領案。

(中國時報)

新聞透視－暗黑剋星郭崇信 情報… 警調抽絲剝繭 精準研判破案

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。