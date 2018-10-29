警調抽絲剝繭 精準研判破案

2018年10月29日 04:10 中國時報 呂昭隆 ／專題報導 ／專題報導

一銀ATM被駭案是我國首次被國際駭客盜領，驚動層峰，所以警、調最優秀的幹員參與辦案。警方負責刑案，調查局負責資安鑑識調查。由於車手在犯案後3天全數撤離，辦案之初，全無線索並不順利。

之後，調查局發現一銀倫敦分行是駭客入侵的端點之一，找出了惡意程式，確認ATM遭駭，於是調查局轉而聚焦清查一銀內網的各種異常連線記錄，終於找到了在7月9日時，有大量來自海外一銀倫敦分行連線到台灣ATM的記錄，發動大量連線的系統是倫敦分行的電話錄音伺服器，推斷一銀倫敦分行就是造成這次駭客入侵的端點之一，駭客入侵伺服器做為跳板，再攻入總行的ATM。

不過，調查局不排除，除了一銀倫敦分行之外，駭客還從其他可能的受駭主機端點入侵，但是從APT（進階持續性威脅）攻擊的角度分析，應是透過魚叉式釣魚郵件（Spear Phishing）方式，先入侵倫敦分行行員的個人電腦，再藉由內部橫向移動的方式，進一步掌控倫敦分行內網主機以及電話錄音系統。

另一方面，支援警力開始由ATM盜領現場畫面前後擴展，調集犯案地點附近的1200多部錄影監視器逐一過濾，投入警力運用影像比對，找到第一組犯案租車車號「5088-99」後，再以車追人，追蹤車手往返交通工具、住宿飯店，再由人追出通聯電話，再用電話進行關聯分析，第一時間確認犯嫌掌握入出境資料，勾勒出犯案全景。

警方蒐集各分行被盜領的時間、地點、城市等資訊，推論出車手計有5組，台中2組、台北3組；做案時間區分兩個時段盜領，每段最多4組，而幕後配合駭客不可能共用，由此推斷駭客應有4組配合車手作業。警調既已精準研判，便掌握破案時程。

(中國時報)