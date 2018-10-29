跨國智慧犯罪 死轉手逃之夭夭

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中國時報
／專題報導

這個駭客犯罪集團組織嚴密、計畫周延、情報正確、技術高超、手法乾淨俐落，國際及歐盟刑警組職花了4年也追查不到，首次來台竟踢到鐵板，加上我破案速度之快，因此，國際及歐盟刑警組織對我刮目相看，曾兩度邀警調派員赴位於荷蘭的歐洲刑警組織總部，分享破案經驗。

歸納這個國際智慧跨國的犯罪集團，其特色包括：

1.計畫周延、分進合擊：各犯嫌分別由不同的國家依約先後來台，住不同飯店，分進合擊，台中兩組車手均租車，台北全搭計程車，盜領贓款集中至台北分兩處處理分散風險後迅速離境，分工明確、紀律嚴明。

2.情報正確、精準打擊：駭客要完成盜領，其程序至少須經弱點掃描，找到弱點、鎖定目標、寄送釣魚郵件、入侵、擴大戰果、鎖定目標、撰寫木馬程式、功能驗測等多道程序，若無正確的情報還須交叉比對地址與IP關係，宛如海底撈針。

這個駭客集團就是在關鍵時刻，產生關鍵情報，在行動前，情報組蒐到一份價值連城情報，內容為一銀ATM地址、IP、時間及編號等，據此實施精準打擊。

3.技術高超、速度神速：駭客入侵須通過層層關卡，每一關都需高超技術及持恆的驗測毅力，這就俗稱的高階持續攻擊，技術全部到位後，還要演練，才能在兩日之內神速地完成22家分行41台提款機的盜領。

4.分散風險、製造斷點：車手完成任務後，贓款兵分二路（君悅飯店、台北車站地下一樓東出口前置物櫃）分散風險，且車手與銷贓組製造多次斷點，運用多次高級情報手段「死轉手」，例如置放於君悅飯店的贓款，就是編號1、2犯嫌退房時置放於飯店，再由編好3以續住方式交接贓款；另置放於台北車站地下一樓東出口前置物櫃，也是死轉手。

(中國時報)

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