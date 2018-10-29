對我太殘忍 逆子手刃富爸爸

蘇姓男子與老父起爭執，持刀刺死父親後再自殘，經送醫後脫離險境。（柯宗緯翻攝）

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中國時報
／高雄報導

高市發生逆子弒父人倫悲劇！56歲男子蘇岷峰疑長期失業，不滿86歲老父蘇森田愛叨念，28日竟持利刃，直搗父親鳥松區住家，父子發生嚴重口角。蘇嫌朝父胸猛刺5刀奪命，再畏罪自殘2刀，肚破腸流，送醫後脫離險境，全案依殺害直系尊親屬罪嫌送辦。

警方調查，死者與前妻生有3男，後續絃再生2男，行凶的蘇嫌排行老二。據悉，蘇嫌從小課業不佳，各項表現均不如其他兄弟，因此不受父親寵愛，加上他自20多歲罹患僵直性脊椎炎後，就長期失業當啃老族，為此父子倆常爭吵不休。

長期無業 爆發口角

蘇嫌與家人關係不睦，他在三民區的住家是父親贈與他及妻小。案發前，蘇嫌已長達1年多沒有與父親見面，起因是父親曾說話太重，指責他不是，後來父親生病，他負氣不願回家探望，連1通電話也沒有。

昨早10時許，蘇嫌一聲不響，突然出現在父親的鳥松區豪宅，蘇父當時與吳姓妻子在家，妻子在廚房張羅，蘇嫌與老父為他長期失業一事，爆發嚴重口角，蘇嫌大喊，「你對我太殘忍！」；蘇父回稱「有話好好說」。

吳女聽聞激烈爭吵聲，急忙出來阻止，但為時已晚，衝到客廳時只見蘇翁全身是血倒臥在沙發上，她與蘇嫌爭論時2根手指頭還被劃傷，接著蘇嫌疑畏罪輕生，持刀朝自己頸部及腹部各刺1刀，腸子都流出來，倒臥在血泊中，一動也不動，事發過程不到10分鐘。

家產行善 不給敗家

吳女驚嚇不已，趕緊報警，蘇翁送醫搶救不治。蘇嫌送醫急救順利脫險，暫無生命危險，但得住加護病房觀察。

蘇嫌因傷無法製作筆錄，警方不排除弒父動機恐與爭產、不得寵有關。蘇翁出身台東，以從事運輸業而累積財富，退休後搬到高雄居住，名下坐擁多筆房產及存款，但他平日熱善好施，寧可對外做公益，也不願給敗家子，是否因蘇嫌覬覦老父財產而痛下毒手，警方將進一步調查釐清。

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(中國時報)

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