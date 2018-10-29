吝換熱水器害死房客 包租公被訴

歷年來房東因房客一氧化碳外洩中毒死亡遭法辦案例

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中國時報
／台北報導

北市某住商混合大樓今年2月間因一氧化碳外洩，導致王男、吳女2人死亡。台北地檢署查出，死者吳女生前曾向歐姓房東要求換裝具有強制排氣功能的熱水器，但歐男卻為省1萬多元換裝費，拒絕裝設而釀禍，依業務過失致死罪嫌起訴歐，並罕見對歐求處1年2月以上徒刑，且不得緩刑。另王男父母日前申請犯罪被害補償100萬元獲准，檢方將向歐追償。

檢警調查，吳女在林森北路某大樓租屋，她的王姓前男友，因家人多日找不到他報警，警方2月26日晚間在吳女租屋處，發現王男倒在臥室，吳女則在裸身倒在浴室，2人身上有傷，由於屋內一氧化碳濃度高達380ppm，檢警研判是熱水器燃燒不完全產生大量一氧化碳，加上陽台加裝鋁窗影響空氣流通，2人吸入過多一氧化碳中毒窒息死亡。

檢方查出，吳女的歐姓房東，是在林森北路擁有3處房屋的包租公，歐2011年9月底租屋給吳女後，明知熱水器設於陽台，室內通風不良，卻不改善。2016年3至8月，吳向歐要求換裝具有強制排氣功能的熱水器，但歐竟吝惜裝設費而悍然拒絕，致吳、王因一氧化碳中毒死亡。

據了解，歐否認犯罪並卸責給吳女。另名林姓房客向檢方證稱，歐在事後，不僅不以為鑑，還拒改善其他有安全疑慮的房子。

檢方痛批歐身為包租公，以出租房屋為業，卻吝惜錢財，枉顧房客生命安全，且因其疏失造成2人死亡，偵查時飾詞狡辯，犯罪態度極其惡劣，迄未與死者家屬民事和解，依業務過失致死罪嫌起訴歐，請求法院從重量處歐有期徒刑1年2月以上之刑，並不得宣告緩刑，以示懲儆。

(中國時報)

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