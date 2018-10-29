老富翁心繫台東 捐千萬回饋鄉親

2018年10月29日 04:11 中國時報 楊漢聲 、 柯宗緯 ／綜合報導 ／綜合報導

高雄28日發生駭人聽聞的兒子砍死父親再自殘的凶殺案，死者是長期樂善好施的蘇森田，他年輕時在台東創業，事業有成後移居高雄，但對台東地方事務仍十分關心，2年前還大方捐出1000萬元給台東縣政府，未料竟慘死自己兒子刀下。

據了解，蘇森田年輕時在台東從事運輸相關行業，待人處事和善，創業有成後與家人移居高雄，雖身居高雄，但他仍思念台東，深知台東社會資源不足，因此在2年前共捐出1000萬元，其中500萬元用於添購消防救災越野車，500萬元捐贈給弱勢長輩。

當時負責接洽的台東縣府社會救助科長李文中，雖然現已調至台東市公所服務，但提起蘇森田仍是印象深刻，他表示，蘇森田當年在台東創業時受到很多人幫助，才會回饋1000萬元給台東。

李文中表示，蘇森田雖創業成功，但為人相當客氣，捐款時與妻小一起前來，對於捐款也堅持要如何使用，務必把錢用在最需要的地方。

聽見蘇森田被自己兒子殺死，李文忠不敢置信的說，怎會發生這種事？聽聞蘇森田小孩好幾個，也都相當爭氣，沒想到竟然會發生這種事，令人不捨。

蘇森田高雄鳥松區住處的鄰居透露，他平常樂善好施，但為人相當低調，與厝邊互動不多，夫妻倆平日住在一起生活，沒有與其他孩子同住，偶而會看到兒子前來探訪，「這麼好的人，怎麼會無辜送命？」

(中國時報)