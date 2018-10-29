邱議瑩失言辱韓 葉毓蘭報案假新聞

2018年10月29日 04:11 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

立委邱議瑩在LINE群組上PO文「你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎？」一席話引發爭議，亞洲警察學會祕書長葉毓蘭昨晚在臉書上表示，看到邱議瑩事後在LINE群組中道歉的新聞，心中的石頭才放下。但葉毓蘭指出，邱議瑩的說法，是否已經有違反選罷法，意圖使韓國瑜不當選，恐怕韓國瑜總部或國民黨都應該研究一下是否要採取法律行動，畢竟韓總已經說了，他不是吃素的！

葉毓蘭說，距離選舉只剩下不到一個月了，檢警調都揚言要打假新聞。她是心疼我的警察學生們沒有績效，將來如果民進黨選成民盡黨，還要被總統府、行政院指責沒有盡全力抓假新聞，成為敗選負責的替罪羔羊，一如普悠瑪慘劇中的司機員。

葉上午貼出群組貼圖，表示檢調警如火如荼在查假消息、假新聞，她要拿這則訊息去報案，不管怎樣都是打假績效。如果是真的，邱議瑩放韓國瑜的假消息，如果是假的，就應該追查誰冒用邱大委員的名義違反選罷法，意圖使韓國瑜不當選。並希望刑事局偵九大隊有在網路巡邏，就把她這個PO文當成報案文吧，希望有檢舉獎金；退休金被砍後生活困難啊！

警方則低調表示，研判應不是遭冒名發文，所以不屬於偽造訊息，若是邱本人發文，也需韓國瑜提告才能受理偵辦。

(中國時報)