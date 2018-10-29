新警槍走火17起 警署將強化訓練

2018年10月29日 04:11 中國時報 謝明俊 、 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

警政署自去年1月讓全國警察換發新的警用手槍WALTHER PPQ M2，但迄今發生17次槍枝走火事件，員警有人受傷或遭懲處，致員警用槍時「膽戰心驚」。警政署說，目前並無槍械故障，槍枝性能及結構均安全無虞，可能是少數員警尚不熟悉槍枝正確操作方式或緊張所致，已要求各單位落實監督械彈領用與清槍程序，強化用槍的教育訓練。

警政署2015年斥資4.5億向德國Carl Walther公司採購4萬9600把PPQ M2手槍，傳出當年審查規格時，有警官因提異議，竟「被退出」審核小組，因採購招標過程引發爭議，落選廠商提行政訴訟，台北高等行政法院去年判決撤銷Carl Walther的得標處分，警政署已上訴最高行政法院。

新警用手槍自換發以來，問題不斷。去年初交槍時即出現「擊發系統生鏽」的離譜狀況；去年10月新北市警局員警受訓時彈匣釋放桿斷裂，另有前槍管護套斷裂、槍枝準星照門磷光點脫落等問題，還發生了17次槍枝走火事件。

17次走火事件有員警受傷，內湖警分局員警槍枝走火，流彈傷及另名員警小腿，最近10天連續發生2起，所幸無人受傷。但每當走火事件發生，警方就懲處用槍員警，引發基層不滿。

警政署強調，已要求各機關持續加強灌輸員警用槍安全守則，並以走火案件作成專案教材，強化員警教育訓練。

(中國時報)