新故鄉願景－社造小學堂人瑞嬤元氣樂活

2018年10月29日 04:11 中國時報 林雅惠 ／專題報導 ／專題報導

原本不識字的103歲阿嬤李柯梗，到社區關懷據點學習後，已經會寫自己的姓名及歲數。林雅惠／攝影

動員令

香蕉的故鄉「旗山溪洲」曾經有過繁華燦爛、揮金如土的輝煌年代，隨著繁華落盡，這裡跟台灣大部分農村一樣，青壯人口都到外地謀生，村中只剩老人與小孩，老人們不是聚在廟口聽賣藥廣告、玩四色牌，就是整天足不出戶。徐林素卿接任南新社區理事長後，決定推動社區關懷據點，讓老人能走進社區活動、學習，現在這群老人變得活力十足、充滿自信，擺脫「被照顧者」的角色，轉換為服務別人、幫助別人的快樂老人。

農忙到老 缺少娛樂

溪洲老阿嬤年輕時不是忙家務，就是照顧香蕉園，很少有正當休閒，徐林素卿看到一群在樹底下聚賭四色牌的老阿嬤，覺得她們可以找到更好的娛樂，於是決定開放社區發展協會辦公空間，舉辦各項活動、課程，讓阿嬤們走進來學習。

一群8、90歲的老人家開始學習唱歌、手語、韻律操、健康操、音律活化操、手工藝、繪畫、戲劇表演及心靈成長等課程，獻出她們的「第一次」後，開始找到人生價值，每天不辭辛勞作伙來上課，展現多才多藝的潛能，更讓她們從自己身上看見色彩繽紛的新生活。

40多名阿嬤「呷好逗相報」，相招朋友一起來學習，天天騎車、走路到社區，就是想過充實的生活，徐林素卿為了鼓勵老人走入人群，也邀請在關懷據點上課的老阿嬤擔任志工，開創不一樣的生活，阿嬤們一個揪一個，成為溪洲最亮眼的志工團隊。

才藝課程 心靈成長

年紀最長的103歲阿嬤李柯梗，每天總是清晨7點50分第1個到社區據點報到，到據點後趁上課前先擦桌子、整理環境，10多年來如一日，身手俐落一點都不像是百歲人瑞，她說：「這裡是我第二個『厝』，沒來就感覺很怪，天天跟同伴在這裡上課很快樂，日子過得相當充實。」

李柯梗阿嬤從原本不識字到現在會寫自己名字，她不僅勤於上課，也樂於擔任社區志工，遊客到南新社區參訪時，李柯梗就出門打平鼓迎賓，還指導觀光客手作DIY香蕉包，讓不少遊客慕名而來，無形中創造了另類觀光潮；社區也推出老人當導覽志工，84歲陳林玉秀口述地方文史，精采解說不輸專業導覽員，更不時穿插自己從小到大的成長故事，總讓遊客聽得津津有味。

不老志工 百歲學字

在據點上課的阿嬤平時除了一起做運動、體適能伸展操，展現活力充足的一面，也認真上課學習新知，還會協助整理社區據點，如拔草、掃街、清潔公廁、撿拾垃圾及資源回收等。83歲陳林玉秀、80歲陳黃局渀每天到據點後就先掃地，78歲沈黃寺則清理廁所，全都自動自發，一群老人反倒成了社區的重要動力，也讓她們感覺活得更有意義及價值。

這群8、90歲老人付出自我後變得開朗及有自信，愈活愈年輕，甚至彼此間「長者互助」互相關懷，在據點裡常可看見老人雙手牽著老人走路的身影，這群老人在社區獲得依靠後，生活上變得更獨立自主，不再像以往般依賴兒女，活得更有尊嚴，如今子女要返家探視，還得事先約時間。

以老顧老 活得尊嚴

生活輔導員胡庭鳳陪伴這群老人過程中，發現老阿嬤們愈動愈健康，頭腦也變得靈光了，阿嬤們走進社區與人群互動後，不僅獲得健康、快樂，在晚年生活中互相照顧，更成了老人照顧老人最好的典範。

(中國時報)