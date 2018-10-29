南新社區 照顧老幼、新住民

老阿嬤們在南新社區關懷據點做鈴鐺拍手趣健康操，提升注意力及上肢協調能力。林雅惠／攝影

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中國時報
／專題報導．攝影

南新社區參加衛福部106年度社區發展工作評鑑，獲得卓越社區的最高殊榮，總幹事宋怡賢說，南新社區以關懷照顧起家，執行過無數方案，帶給許多老人幸福與健康，達成「銀保養生、樂活一生」目標，未來希望從南新出發，與其他社區老人服務據點經驗分享，讓整體老人關懷、照顧更完善且全面化。

南新社區執行長徐林素卿表示，社區2003年起成立照顧關懷據點，當年就獲得內政部單項獎項表揚，據點包括老人照顧、老人送餐服務及1周1次的長青學苑，績效良好，隔年再度獲得內政部甲等獎表揚。

徐林素卿說，據點不僅照顧長輩，也照顧新住民及小孩，教導新住民認識國字、開設親子課程等，並自2009年起在老人關懷照顧持續推動成果年年獲獎，她盼新血注入社區服務，去年延攬總幹事宋怡賢及理事長郭名憲，讓長輩照顧落實在地化及延續性。

宋怡賢說，南新社區據點幫助老人活得更有意義，不僅讓老人到據點上課、擔任社區志工，更讓老人走入溪洲國小校園，分享人生經驗，讓年輕人了解日據時代上課情形，教導學生說日語等，成為貢獻服務社區的老人。

宋怡賢表示，南新社區2008年起落實環保工作，推動環保酵素及資源回收，2013年發展香蕉醋等產業，並結合一日遊觀光，盼以自給自足方式讓社區正常運作，也積極培訓種子教師，近2、3年已在新光、中洲及大山社區陸續成立關懷照顧據點，未來南新社區更期待藉由資源整合與互助，成為領航社區。

(中國時報)

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