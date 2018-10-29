徐林素卿 把長輩當公婆疼惜

南新社區發展協會承老人關懷照顧工作15年來，績效良好多次獲獎，最大推手莫過於現任執行長徐林素卿。林雅惠／攝影

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中國時報
／專題報導．攝影

南新社區發展協會運作上軌道，承辦老人關懷照顧工作15年來，績效良好多次獲獎，最大推手莫過於現任執行長徐林素卿，現年65歲的她15年前發現溪洲老人愈來愈多，一頭栽入社區關懷據點擔任理事長照顧老人，舉辦各種課程及送餐服務，看見老人走進社區開心過著每一天，她樂此不疲，也成功造就南新社區阿嬤們，成為最活潑的老人。

徐林素卿說，1979年在時任里長余明蔗與地方人士運作和打拚下，由石岩寺提供土地興建康樂台與活動中心，成立了第1屆「南新社區理事會」，社區居民開始有了可以遮風避雨的集會與宴客場所，她從1989年參與社區至今，不論是擔任理事長或總幹事，她都把自己當做最基層的志工。

擔任南新社區總幹事時，徐林素卿因地制宜成功推動老人長青學苑，鼓勵長者外出活動，還執行老人服務、老人政策，每次辦活動她都能號召上百名長者參加，盡心為老人服務的她，同時承辦老人日間照顧，把社區老人全當成自己的公公婆婆，也讓社區變得更有凝聚力。

徐林素卿說，只要老人家願意走出來，關懷據點隨時歡迎他們，她從每位在據點學習的老人身上看到生命的毅力，欣慰長輩們的晚年生活過得如此彩色、有尊嚴，她更佩服老阿嬤們的學習精神，很開心看見她們願意成長，她也更用心規畫繪畫、唱歌、體操、寫字、手語等課程，讓她們自由參與。

由於鄉下地方人才少，參與社區工作又辛苦，徐林素卿也擔心會後繼無人，希望能有更多人參與社區工作，一起陪伴老人們度過快樂的晚年。

(中國時報)

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