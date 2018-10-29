力挺葉元之 朱侯合體站台

2018年10月29日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

國民黨新北市議員候選人葉元之28日舉行競選總部成立大會，除立委蔣萬安、國民黨中央委員連勝文到場力挺，從未同時為議員候選人站台的市長朱立倫、市長候選人侯友宜更首度合體，全力拉抬子弟兵葉元之，呼籲選民「這一席絕對不能掉」！

朱披彩帶 侯授予戰旗

昨上午總部成立大會，吸引千餘人到場參加，包括副市長李四川、葉惠青與各局處首長幾乎全員到齊力挺「老同事」葉元之，朱家軍難得大集合，希望把葉元之送入議會。

侯友宜在台上授予葉元之戰旗，象徵與葉元之共同進入市府及議會打拚；朱立倫則為葉元之披上彩帶，並贈送葉元之麥克風，希望葉為民喉舌。

葉元之表示，目前國民黨在議會席次較少，影響市政推動，希望能在板橋力拼國民黨第五席，讓國民黨席次過半，做侯友宜最堅強的後盾。

侯友宜致詞時說，葉元之表現非常傑出，在市府工作時候得到大家肯定，這一次出來參選，跟他一樣都是新人，一定要當選，也是議會過半很重要的一席。

關鍵一戰 拉抬子弟兵

侯友宜說，葉元之第一次參選，完全沒有組織完全沒有人脈，只能靠勤跑，不斷論述自己的想法，交到很多好朋友，本來很擔心總部成立擔心沒啥人，但到了現場看到滿滿的人潮，連里長都站出來，很替他開心。

活動過程中，侯友宜本該演說後緊接趕往下一場活動，不過他透過喊口號延長時間，順利與剛趕完行程的朱立倫同台，也是兩人首度同時為議員候選人站台，看得出他們對葉元之的重視。

朱立倫說，這是葉元之人生第一戰，更是對國民黨更是關鍵一戰，新北市議會需要新生代也需要最有戰力的議員，葉元之順利當選不僅議會能過半，國民黨未來戰力更是大幅提升。

(中國時報)