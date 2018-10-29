桃市鄭陳忙跑場 竹縣打親子牌

2018年10月29日 04:11 中國時報 蔡依珍 、 莊旻靜 ／綜合報導 ／綜合報導

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方（中）28日響應萬聖節氣氛，巧扮吸血鬼，與親子同樂。（鄭朝方競選團隊提供）

民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩（左三）28日變裝驚奇超人，允諾打造優質教育及休閒生活環境。（徐欣瑩競選團隊提供）

選前倒數1個月的星期天，藍綠兩黨的桃園市長候選人都忙翻天，爭取連任的鄭文燦和對手陳學聖馬不停蹄奔波各區，不約而同各幫9個市議員候選人站台，同框拉抬聲勢也替自己拉票；新竹縣長候選人則打親子牌，民國黨徐欣瑩和民進黨鄭朝方化身驚奇超人、吸血鬼，與親子同樂並暢談政見，國民黨楊文科則頻輔選高喊「全壘打」，期望讓為民服務一條龍。

母雞帶小雞 同框拉抬聲勢

鄭文燦連跑9個市議員候選人的競選總部拉抬聲勢，不只幫同黨的蔡永芳、許清順、徐景文、陳睿生、邱素芬、林志強輔選，還幫無黨籍市議員候選人劉曾玉春、歐炳辰、邱志成站台，就像他在競總成立高喊的「無黨籍黨團也是『桃園隊』的一份子」，呼籲大家「市議員一票，鄭文燦一票」，晚間更赴新北合體蘇貞昌的「會做事連線」。

陳學聖同樣馬不停蹄，連跑6區為9名黨提名的市議員候選人站台，不但包辦桃園東西南北，更多次來回同一區，像是早上才到桃園區為萬美玲加油，中間幫龜山林正峰、平鎮黃敬平，下午又折返桃園幫黃婉如打氣、結束再直奔平鎮謝彰文的競選總部成立大會，不時和黃國園黨部主委于北辰、前立委孫大千等人「同框」，都盼以「韓國瑜外溢效應」，讓桃園成為第一個響應高雄起義的縣市。

新竹徐欣瑩先在關西、芎林成立競選總部、暢談相關政見，下午舉辦「城市小英雄」變裝趴，化身驚奇超人，允諾要打造優質教育及休閒生活環境，守護竹縣孩童，讓班班有冷氣、人人有才藝、個個有自信，預告11月4日舉辦「小英雄大會師」，融合科技寓教於樂。

徐鄭玩變裝趴 楊頻輔選

鄭朝方則在第3場的童趣方城市扮成吸血鬼，帶孩子踩街，在竹東市場玩尋寶遊戲，搭上萬聖節氣氛，允諾要將新竹縣打造成兒童城市，縣民不用再到外縣市遛小孩。

楊文科則幫橫山鄉長候選人張志弘、新埔鎮縣議員候選人范曰富、陳英樓、竹東鎮縣議員候選人范振港等人站台，呼籲鄉親全力支持國民黨籍候選人，將與黨團全力以赴，讓各項政見落實到位，為科技聚落再創30年榮景。

(中國時報)