蔡賴2度彰化合體 挺魏明谷

蔡英文總統（中）今年第8度到彰化輔選，本月再度與賴清德（左）在彰化同台力挺魏明谷（右），呼籲選民拒絕抹黑假消息，全力支持魏明谷高票連任。（謝瓊雲攝）

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中國時報
／彰化報導

力拚連任的彰化縣長魏明谷28日成立競選總部，蔡英文總統、行政院長賴清德本月2度在彰化合體，賴一早先陪魏到八卦山大佛廣場向早起民眾拜票；蔡英文強調，彰化是這次選舉關鍵中的關鍵，呼籲選民支持「對！就做」的價值，拒絕假消息抹黑。

送上八寶粥、綠領衫

成立大會由立法院長蘇嘉全為黨籍候選人授背帶，黨籍立委、全縣26鄉鎮市後援會全到齊，總部統計5000人到場；賴、蔡先後上台推崇魏任內的4年建設，並送上八寶粥、「綠領薪貴」polo衫，期許魏高票連任。

魏明谷說，他每天工作17小時，提出三橫三縱的田字路廊，先公路、後捷運的交通規畫，循序漸進打造30分鐘生活圈，是最務實的做法，他會全力打造綠能首都、風光大縣，讓彰化就業人口增加，大家都能安身立命、幸福好生活。

賴清德說，與許多長者、歐吉桑和歐巴桑笑談間發現，從孫子營養午餐、敬老金和嘴裡假牙，都是魏替大家爭取的，要讓魏繼續做，建設藍圖才能落實到位。

王惠美 拜票跑透透

今年第8度到彰化的蔡英文說，有越來越多鄉親了解彰化的改革、建設，認同魏腳踏實地的做事方式，選舉要比政策，不是插個旗子就叫政見，相信魏能讓青年加入離岸風電產業，回彰化領比台北更高的薪水。

此外，國民黨縣長候選人王惠美昨上午先到溪湖果菜市場拜票，再到大村鄉長游盛、田中鎮長候選人謝秉儒，還有埔心、北斗等地黨籍候選人競選總部成立大會，爭取南彰化選民支持，下午抵秀水鄉長候選人陳文欣聯合競總授旗。

(中國時報)

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