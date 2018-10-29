打破明文規定 吳陳隔空交鋒

2018年10月29日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

立委陳明文（左）28日替外甥，嘉義縣副議長陳怡岳（右）競選總部成立站台時，強調台灣是民主法治國家，凡是「明文規定」都要遵守。（呂妍庭翻攝）

以打破「明文規定」為訴求的無黨籍嘉義縣長候選人吳芳銘，朴子市競選服務處28日成立，現場安排戳破「超越藍綠，打破明文規定」氣球橋段，突顯吳芳銘理念，同時間，立委陳明文正巧替外甥、嘉義縣副議長陳怡岳競選總部成立站台，隔空駁斥，強調台灣是民主法治國家，凡是「明文規定」都要遵守，不能隨便被打破！

吳：人民做主超越藍綠

吳芳銘昨在朴子服務處成立儀式上，強調嘉義的政壇有高人黑手操作，他一路走來，受到黨派打擊，尤其在政治霸凌下，寒蟬效應產生，大家心裡苦，只是不說，但他都秉持著「田螺含水過冬」精神，用勇氣和智慧面對，主打「打破明文規定」，就是希望嘉義不再停留在黨派利益主導的死胡同。

吳芳銘不忘批評民進黨的黨派利益已大於人民利益，人民要做自己的主人，還說每個人都是他的競選主委，大家一起無聲起義，重頭戲更安排吳芳銘戳破打破明文規定的氣球。

陳：規定不能隨便打破

同時間，陳怡岳競選總部成立有上千人參與，聲勢浩大，包括陳明文、立委蔡易餘、縣長候選人翁章梁、台北市議員阮昭雄等人到場助講，陳明文為外甥披掛綵帶時，指最近很多人都要打破明文規定，但台灣是民主法治國家，明文規定不能隨便打破，尤其有人未參加初賽，就直接跳入決賽，「沒道理」，強調派系已融入政黨政治，講的是價值理念。

(中國時報)