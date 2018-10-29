朱幫饒站台 劉團結展氣勢

民進黨台東縣長候選人劉櫂豪（右）母雞帶小雞展現團結氣勢。（楊漢聲翻攝）

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中國時報
／台東報導
新北市長朱立倫（左二）幫國民黨台東縣長候選人饒慶鈴（右）站台。（楊漢聲攝）

新北市長朱立倫，28日下午飛抵台東替國民黨台東縣長候選人饒慶鈴站台，呼籲北漂的台東人要票投饒慶鈴。對手劉櫂豪陣營雖無大咖站台，但他展現出「母雞帶小雞」精神，到台東市第二選區市民代表候選人王泰捷競選服務處成立場合相挺，展現出團結氣勢。

朱親赴釋迦園 關心產銷

一下飛機，朱立倫就在饒慶玲及縣議員林琮瀚的陪同下前往台東殯儀館，向普悠瑪罹難者致意，朱立倫表示，會盡力協助罹難者家屬，另外，他搭飛機時有乘客剛好是搭乘那輛普悠瑪出軌的班車，他迄今驚魂未定，希望台鐵好好檢討，不要再發生意外。

朱立倫隨後在饒慶鈴等人的陪同下，前往台東建和社區的釋迦園，關心釋迦農生產的狀況，朱立倫也當場品嘗，吃完釋迦後讚不絕口。直呼比黃健庭逢年過節送他的還要好吃。。

朱立倫表示，三重果菜市場是全台最大的水果銷售市場，也是台東釋迦內銷的最大市場，未來相信饒慶鈴當選後一定會穩定內銷，擴增外銷：也因為新北市是台東北漂人口最多的縣市，朱立倫呼籲北漂的台東人們在11月24日當天一定要回到台東來投釋迦1票、投農民1票。

劉櫂豪與選將 站在一塊

對手劉櫂豪則替民進黨籍台東市第二選區市民代表候選人王泰捷站台，「母雞帶小雞」展現團結氣勢。

劉櫂豪除了大讚王泰捷為民服務的熱誠外，也表示這次有這麼多人願意用民進黨籍來參與選舉，就是顯現民眾想要改變的心情，因此他對民進黨在台東的選情非常有信心。

(中國時報)

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