柯談政績 自誇做生意最乾淨

2018年10月29日 04:11 中國時報 吳堂靖 、 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

選戰進入倒數，民調領先的柯文哲近來也攻勢頻頻。他先前參加捷運電梯工程剪綵挨批「新一代剪綵王」，28日仍出席北投站新增入口啟用典禮，接著又現身「城市風格日」；面對對手質疑其任內招商不力，柯更在產業顧問團成立大會上大談政績，強調自己第3年任內招商成績就居全國之冠，且預估北市會連3年第1名，這表示廠商喜歡找「最乾淨」、規則最清楚的人做生意。

柯文哲昨天行程滿檔，但其中，北投站新增入口啟用典禮與先前捷運電梯工程剪綵典禮頗有異曲同工之妙，都引發外界質疑柯是「剪綵王」；至於由北市府持股的花卉、農、漁、畜和北捷、悠遊卡等6大公司主辦的首屆「城市風格日」，則因活動簡介標註「著白色衣物出席，拍照打卡即可獲得禮物」，被質疑動用市政資源為柯選情抬轎，甚至還有公司內部人士抱怨市府半強迫要求各公司贊助。

不過，柯文哲不畏質疑，仍照常出席行程，僅把原定在風格日發表的半小時的演講，以「太陽太大」為由，縮減為5分鐘；但事實上，一同出席的副市長陳景峻、產發局長林崇傑、北市府吉祥物熊讚均穿著印有「台北LOVE」的市府限定款白T現身，且早在3天前，柯競選Line群組即發送通知，加上現場柯P支持者人數眾多，活動仍舊瀰漫濃厚選舉氛圍。

除積極透過市政活動爭取曝光，柯昨也舉行產業顧問團成立大會，400名影視、商圈、觀光等產業代表現身力挺。柯致詞時大談產業發展策略，猛打「經濟牌」，對於外界抨擊他任內招商不力，他喊冤，馬、郝市府前2年BOT促參案也是零，表示上任之初廠商會觀望，不是他個人問題。

柯文哲接著自誇，自己2017年執政到第3年時，BOT和設定地上權案等招商成績達到299.8億，占全國30.8％，躍升全台第一，今年累積至今已398億，明年雙子星案簽約至少600億起跳，可預期會連續3年全台第一。廠商之所以願意進來，原因簡單，外國公司要到台灣做生意，一定會找「最乾淨」、規則清楚的人合作。

(中國時報)