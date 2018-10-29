苗縣 徐耀昌18競總就位 徐定禎勤站台吸票

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中國時報
何冠嫻／苗栗報導

尋求連任的苗栗縣長徐耀昌28日連趕兩場，在泰安、獅潭成立競選總部，完成18鄉鎮市競選總部成立，就近為各地選民服務。民進黨禮讓無黨籍的縣長候選人徐定禎則為各候選人的成立大會站台，讓苗栗各角落凍蒜聲不斷，熱鬧非凡。

尋求連任的縣議員胡忠勇、竹南鎮長候選人康世儒、陳聖元、苗栗市長候選人邱鎮軍、賴桂煖等人，都在28日成立競選總部，胡忠勇的成立大會上還有前縣長劉政鴻、苗栗縣議會議長陳明朝與「客家妹」藝人陳明珠站台力挺。

徐耀昌也在28日完成18鄉鎮的競選總部成立，在他任內積極招商下，將有兩家5星級溫泉旅館進駐泰安，徐耀昌表示，除了要發揚原鄉溫泉特色，更要結合原住民族的文化與工藝，讓國內外遊客感受到不一樣的旅遊體驗。

徐耀昌也指出，獅潭擁有豐富的農產品，任內也成立「後生添手團獅潭駐地工作站」，鼓勵青年返鄉，促進產業提升。獅潭連結台三線的觀光資源，以及泰安溫泉的景點，將規畫成「有機農產，化外仙境」的特色小鎮。

徐定禎則勤跑各候選人的成立大會，廣納各方票源，他提出爭取台灣菸酒公司竹南製瓶廠活化政策，強調竹南製瓶廠占地約6.7公頃，將以活化形式，打通竹南傳統住宅區山佳里、佳興里與市區的通道，並利用捐贈的公共設施用地，打造友善的步行空間。徐定禎也認為，必須導入創新思維，打造小型戶外展演空間、大型賽事直播去處與喝酒放鬆的聚會場所等，活用空間。

(中國時報)

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