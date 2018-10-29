胡志強喊 天空要變藍了

2018年10月29日 04:11 中國時報 張妍溱 、 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

選戰進入倒數，台中市議員候選人28日紛紛成立競選總部，國民黨台中市長候選人盧秀燕、前市長胡志強等也忙著趕場輔選，胡志強在為黃健豪站台時表示，這幾年是國民黨最低潮時期，如今看來要「變天」了，請大家給年輕人問政機會，且市長票投盧秀燕！

台中市北屯區市議員候選人黃健豪28日競選辦公室成立，盧秀燕、胡志強、立委江啟臣、國民黨中常委連勝文等站台力挺，呼籲選民支持年輕人，並訴求藍營團結，台下支持者高呼「市長票投盧秀燕、市議員票投黃健豪」，場面熱鬧。

盧秀燕表示，黃健豪年輕、有財經背景，無論求職就業、勞資、托育等年輕人的需求，他很關切，但黃健豪是首次參選，人力、組織都較弱勢，拜託大家多多支持。

「希望國民黨全壘打！」胡志強說，這幾年是國民黨最低潮的時期，但如今看來要「變天」了，因盧秀燕的努力監督，要求改善台中空汙，現在禮拜天發電廠不開工、不開爐，天空就變藍了， 希望給下一代呼吸新鮮的空氣，請票投市長盧秀燕。

「選孝子就對了！」胡志強指出，他支持黃健豪最重要的原因，是因為他孝順，不顧危險「捐肝救父」，被他感動，是真正的好人，相信也會努力好好做事，尤其黃在校是學生會長、國民黨青年團總會長，具有領導力又謙虛，國民黨要年輕化，就選黃健豪。

北屯區議員賴順仁28日競選總部也成立，湧進千名支持者，江啟臣、前立委顏清標站台力挺。賴順仁喊出選情告急，懇請鄉親集中選票「保住這1席」，讓他繼續監督市政，為地方獻力。

(中國時報)