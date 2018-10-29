善倡雲林要翻轉 勇掃街拜票

張麗善(第一排右四)的婦女後援28日成立，近千名婦女出席相挺，手比4號。（周麗蘭攝）

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中國時報
／雲林報導
李進勇（右二）28日在麥寮早市掃街，受到民眾熱情加油。（周麗蘭翻攝）

國民黨縣長候選人張麗善婦女後援會28日成立，立委許淑華、柯志恩到場打氣，張麗善暗批，候選人可以提出政見、施政成績，不應株連九族，用司法介入選舉，不應用側翼打擊對手，她丈夫、孩子都受謠言傷害，她覺得這種方式不光明磊落。

張麗善「女力向前，愛在藍天」婦女後援會28日在虎尾廳成立，近千名婦女出席，立委柯志恩表示，張麗善是標準獨立女性，投給張麗善等於投給女性獨立一票。張麗善說，女性如一家的太陽，溫暖、光明、帶來希望，她能改變家庭，相信也能改變現狀與雲林。

張麗善說，雲林女婿韓國瑜說高雄年輕人北漂，事實上，雲林縣經濟不佳，外漂更嚴重，北部、南部、東部都有大量雲林鄉親，全台沒有一個縣像雲林旅外人口比本縣多，估計旅外130萬人，縣內只有68萬人，她當雲林女兒50多年、媳婦30多年，像普通媽媽一樣，希望孩子能留在身邊，但留在雲林能做甚麼？

張麗善話鋒一轉，指農產品靠加工才能增值，她的孩子也在幫農民，候選人可以提出政見、施政成績比較，但不應株連九族，她的丈夫、兒子都被造謠，她要的是PK，參選迄今沒有口出惡言，只有質疑，縣府不能用公家資源當選舉工具。

她說，4年前未成功，許多優秀國民黨員都中箭落馬，很多人心想換黨做會不會較好？事實證明不會，最近很多人拉著她的手說「雲林這次一定要翻」，希望大家用選票支持。

李進勇28日一大早則與縣議員候選人許志豪在麥寮早市掃街拜票，李精神抖擻、箭步如飛，手比2號一路「早、早、拜託、拜託」，攤販與民眾熱情握手回應；李是虔誠基督徒，長老教會28日晚間8點在斗六李進勇與林慧如的競選總部為他舉辦代禱祈福晚會。

(中國時報)

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