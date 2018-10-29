韓稱若選上 每月到基層睡1晚

2018年10月29日 04:11 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄巿長候選人韓國瑜28日競選官網上線，同步開賣1萬組競選募資小物，他同時宣布，已經想好12種行業、12種經濟弱勢群體，如果當選，會帶著3位副巿長、所有的局處長，每人、每個月住到這些民眾家裡，傾聽他們的聲音。

他說，感受到很多政治人物已跟基層脫節，這是非常危險的，久而久之有可能會驕傲起來，慢慢地不了解民生疾苦，所以找了12種行業、12種不同經濟弱勢群體，包括孤兒、單親家庭、隔代教養、小販、計程車、農民、漁民、勞工等，未來當選高雄巿長，他會每個月住到這些民眾家裡，傾聽他們心裡面的想法。

韓國瑜說，政治人物一旦離開了基層，就不會是一個及格的政府，他想了很久，一定要這樣子做，才代表韓國瑜的施政團隊永遠跟大眾在一起。

有人說韓國瑜是黨內另一個太陽，他搖頭說「我只是一個賣菜的」，有人說感覺他開始驕傲，他比喻，現在他看到選民，還是像看到100元熱炒的泰國蝦，每次腰都是一樣彎得很深、很深，鞠躬都是非常誠懇，絕對沒有驕氣。

韓國瑜官網28日上線，網址richkh.tw，符合他「打造高雄全台首富」的想法，下午3時開賣的賣菜郎小物，限量1萬組，每組1888元，裡頭有T恤、文創貼紙等，不到2小時被搶光，有台北人臉書留言，「沒辦法投票給你，用鈔票支持你」。

(中國時報)