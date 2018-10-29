百尊神將出巡 萬碗切仔麵秒殺

2018年10月29日 04:11 中國時報 高彥哲／新北報導

2018新北市蘆洲神將文化祭28日上午在微風運河舉行，百尊神將浩浩蕩蕩自蘆洲區公所出發，以嘉年華遊行隊伍遶境，祈求國泰民安，現場更準備萬碗在地特色美食「切仔麵」供民眾享用，不到半天時間就被朝聖民眾一搶而空！

蘆洲神將文化已百餘年的歷史，有近10個神將會、200多尊神將，蘆洲因此有「神將窟」美譽。今年蘆洲神將文化祭結合原住民歲時豐年祭，是歷年參與人數最踴躍的一次，現場也安排「神將護台灣」演出與「扛神將」體驗。

新北市副市長葉惠青表示，蘆洲神將文化具國際性知名度，這幾年受邀至馬來西亞、新加坡、香港、廣州及澳門各國城市展演，扮演國民外交及城市宗教文化交流的重要角色。

今年微風運河主活動會場不但有神將文化祭，草地區還有蘆洲區原住民歲時祭儀ilisin豐年祭，可說熱鬧非凡，未來將持續整合宗教文化與、市民生活，讓地方宗教文化能讓更多人看見。

不少大小朋友見到展示區的神將，十分興奮地與神將拍照，現場寓教於樂的闖關設計，讓小朋友從小就認識蘆洲在地神將特色，完成闖關打卡活動即可獲得限量文創品「神將環保手搖杯袋」、「神將文創鑰匙圈」及「神將文創明信片」，現場更安排穿戴體驗，讓民眾體會神將的威風。

蘆洲特色切仔麵，麵店分佈密度位居全國之冠，往年提供5千碗供民眾享用，今年活動更加碼準備1萬碗切仔麵大放送，不到半天時間就被一搶而空！

(中國時報)