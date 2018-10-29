旺旺中時演唱會 向志工致敬

2018年10月29日 04:11 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

旺旺中時媒體集團每年全台巡迴舉辦公益演唱會，今年以「向全國志工致敬」為題，28日在桃園市八德區陸光四村舉辦，邀來蘇愛倫、李明德、詹曼鈴、夏禕、曾淑勤等藝人獻聲表演，志工們也開心上台秀舞，場面十分熱絡。

旺旺中時媒體集團每年全台巡迴舉辦公益演唱會，28日在桃園市八德區舉辦，主辦單位包括中國時報、中天電視、桃園市八德區音樂協會、桃園市文化局，除了希望藉活動慰勞長期服務的志工外，也同時傳達「今天我顧人，明天人顧我」的社福概念。

桃園市議員劉茂群、桃園市文化局和陸光四村管委會也協助活動進行，身兼八德區音樂協會長的劉茂群也開心與志工們同歡。

劉茂群表示，這次活動邀請1000位八德區社區志工，活動上也安排志工們舞蹈演出，在主持人陳凱倫的帶動下場面熱絡。

旺旺友聯保險公司也贈送每位參加的志工1個精美收納袋，桃園市長鄭文燦也到場參與，歌手則邀請到金韻獎李明德、小調歌后蘇愛倫、小鄧麗君詹曼鈴、京劇名伶夏禕、魯冰花曾淑勤演出，過程中頻頻與志工們互動，現場握手、尖叫聲不斷。

桃園警政志工八德區中隊長陳瑞梅笑說，自己參加志工已經有10多年，志工能幫助警察處理行政雜事，讓他們更專心為民服務辦案，每位志工都是警察的助力。

除此之外，11月11日當天下午2點也將在桃園市平鎮圖書館演藝廳舉辦「向警消英雄致敬」演唱會，屆時也將邀請多名資深歌手參加演出。

(中國時報)