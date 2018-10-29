中市府抗空汙 緊盯中火減煤量

2018年10月29日 04:11 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市政府去年底審查台中火力發電廠機組許可證換證時，大砍生煤許可量500萬噸，幅度高達24％，每年生煤用量從2100萬噸降至1600萬噸以下。台中市環保局27日公布1至9月中火用煤量，較去年同期減少139萬噸，距離生煤用量1600萬噸上限還有364萬噸，11月起將加強查核頻率，縮短為2周1次，督促中火符合規範。

台中市府推動《生煤管制自治條例》，並刪減中火生煤許可量500萬噸，促使中火配合減煤，環保局查核中火今年1至9月生煤總用量1235.74萬噸，較去年同期1374.74萬噸，減少139萬噸。

環保局長白智榮指出，《生煤管制自治條例》實施快1年，市府檢驗中火用煤量更上緊發條，11月起將加強查核頻率，監督中火達到市府要求的生煤使用量，加速老舊設備改革，減緩汙染。

環保局強調，市府過去4年來對抗空汙，2015年率全國之先，成功協調中火於空汙季降載減碳，至今年9月底共已降載283次，減少發電22億7038萬度。

白智榮指出，台中市目前PM2.5年均濃度每立方米已從2014年的27微克，下降至去年20.2微克，優於全國平均；今年1至9月平均19.0微克，較去年同期20.5微克，改善約1.5微克。

(中國時報)