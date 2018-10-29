賴神輔選黃偉哲 藍再喊改變

2018年10月29日 04:11 中國時報 劉秀芬 、 李其樺 ／台南報導 ／台南報導

選戰趨於白熱化，行政院長賴清德連續2個周日回到台南助選，繼上周與蔡英文總統為民進黨台南市長候選人黃偉哲站台，昨天也出席黃偉哲溪北造勢大會，呼籲支持者堅定信念，不要受謠言、耳語影響；國民黨台南市長候選人高思博昨則出席國民黨台南市議員候選人方一峰競選總部，喊出年底台南要改變。

賴清德昨下午先到玉井為台南第四選區議員候選人王開玹站台，推崇王開玹學經歷優秀，對山區發展、市政相當了解，好的人才就要讓他進議會。

賴清德接著趕往新營幫黃偉哲、多位民進黨籍市議員候選人固樁，展現團結氣勢，現場擠入逾6000名鄉親。

賴清德表示，台南長期由民進黨執政，市政發展需要延續，「懇求鄉親千萬不要放鬆大意，千萬不要受到謠言中傷，要堅定信念支持黃偉哲。」由於黃偉哲近日捲入大創案風暴，面對謠言纏身，黃偉哲數度否認收賄。

綠營找來母雞賴清德站台，國民黨台南市長候選人高思博、國民黨台南市黨部主委謝龍介、前教育部長吳清基昨則為捲土重來參選台南市第二選區的方一峰站台，希望年底票投高思博和方一峰，讓台南也有改變機會。

方母18日過世，方一峰一襲素衫，強忍悲痛出席競選總部成立大會，致詞數度哽咽，台下支持者不斷加油打氣。

高思博表示，縣市合併後，溪北完全被邊緣化，原屬南縣的鄉親不僅「又老又窮」，且過去都是民進黨最忠實支持者，卻也被欺壓最重，呼籲鄉親11月24日票投給他和方一峰，讓台南鄉親不再又老又窮。

吳清基表示，縣市合併後溪北邊緣化嚴重，「不改變就沒有機會！」謝龍介說，「高雄鄉親覺醒了，台南鄉親醒了沒？」他的競選總部今天傍晚6點半成立，韓國瑜也將為他站台。

(中國時報)