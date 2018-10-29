崗山之眼婚紗秀 浪漫滿點

2018年10月29日 04:11 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

美呆了！高雄新興景點崗山之眼，遊客破60萬大關，27日晚上首度舉辦婚紗走秀及演唱會，與以樂器造型設計的建築體相互輝映，吸引上千遊客聆聽好歌、看好景，感受山巒間的悠遊自在，觀光局期待串連北高雄觀光廊帶，並搶攻婚紗觀光商機，

高市觀光局長曾姿雯表示，崗山之眼天空廊道今年2月初開放迄今吸引超過60萬人次來訪，近來推動婚紗產業結合觀光行銷概念，特別邀婚紗業者來走秀，期盼帶動新人來高雄拍攝婚紗的熱潮，創造高雄觀光另一波商機。

曾姿雯說，崗山之眼造型特殊，可鳥瞰大高雄風景，園區內第二平台具軍事歷史的碉堡、第三平台提琴構圖的地磚排列都值得一覽，另可在咖啡廳吃簡餐、喝咖啡，或到市集區品嘗小吃。

她說，崗山之眼串起北高雄觀光廊帶，遊客來到崗山之眼，附近緊鄰台灣滷味博物館、志斌豆瓣醬故事館等適合親子共遊景點，或至周邊具有漁村人文韻味梓官、彌陀、永安及茄萣區，了解海邊人家生活日常及在地故事，歡迎遊客感受有山有海的愜意秋季旅遊。

「崗山之眼新歌發表會v.s.婚紗走秀」由知名婚紗業者法國台北、珍琳蘇、翡麗婚禮及七號天堂以婚紗走秀揭開序幕，搭配天空廊道絢麗燈光，浪漫指數破表；金曲歌王施文彬更首次發表以崗山之眼為發想創作歌曲《真愛的所在》，在秋高氣爽氣候下，遊客聽得如癡如醉。

(中國時報)