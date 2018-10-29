掃街拜票戰火濃 丁姚隔空較勁

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中國時報
／台北報導

國民黨台北市立委啟動輔選市長候選人丁守中的「光復台北大步走」系列活動，拉抬丁守中選情，首場由藍委賴士葆主辦，由前總統馬英九領隊，在公館商圈掃街拜票；民進黨台北市長候選人姚文智28日午後在大安森林公園舉辦「青年創意車隊遊行」，與大安、文山區黨籍市議員騎電動機車拜票。

昨天下午，馬英九及副主席郝龍斌率丁守中與黨籍立委、議員，在公館商圈掃街拜票。馬英九人氣高，路過民眾都想與他握手合照，有女學生見到馬英九還興奮尖叫，一行人巧遇建中學生，馬英九還直接在路邊與學生合唱建中校歌。

「光復台北大步走」系列活動第一棒昨天結束後，接著還會有數場造勢活動，另外丁陣營也規畫11月11日要在凱道舉辦大型造勢，更傳出黨中央有意安排六都市長候選人當天「會師」，力挺丁守中。丁表示，黨中央安排六都候選人一起出席造勢，不管是韓國瑜在高雄的效應，或是盧秀燕在台中的效應，甚至包括他自己在台北市的打拚，六都連線都是為了讓「藍天再現」，這是大家的共同目標。

因高雄市長候選人韓國瑜目前聲勢正旺，現任市長柯文哲昨被問到擔不擔心若丁韓合體，韓的外溢效應對國民黨北市選情會加分？柯也坦言，韓國瑜目前聲量高，外溢效應該還是會有；但他也說，候選人本身對選民還是有超過50％的影響，政黨因素占比越來越低。

至於姚文智昨天的創意車隊行程則是臨時新增，但因丁守中就在不遠處掃街，媒體也問姚，雙方是否較勁意味濃厚？姚否認說，本來上午很多里長競總成立，早上他助講很多場，覺得可能沒聲音講話了，但後來很多議員跟好朋友都要來遊行，所以還是過來，接著他更語帶譏諷說：「丁守中在哪裡？」、「這個選舉我們不太理會丁守中啦」，如果媒體不告知，他也不知道丁在那裡。

(中國時報)

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