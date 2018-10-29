珍古德推崇根與芽 讚台南進步大

高齡84聯合國和平大使珍古德博士（左一）28日到長榮大學，見證國際珍古德根與芽生態教育中心協力造屋，並親手澆灌一株移植校園的老樹。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

「感謝大家將今天變為可能！」高齡84歲聯合國和平大使珍古德博士，28日見證長榮大學花4年建造國際珍古德根與芽生態教育中心，未來將作為連結國際環境教育示範場域，她說，很多人對世界局勢悲觀，根與芽計畫強調跟自然、跟不同文化和平共處，讓大家看到希望。

根與芽動物嘉年華邁入第4年，4年前同步催生這座生態教育中心，代理市長李孟諺28日與珍古德、長榮大學李泳龍校長參與國際珍古德根與芽生態教育中心協力造屋與植老樹活動，人人手捧有台灣在地草種的土堆，象徵生根萌芽生生不息。

李孟諺感謝珍古德一直關心二仁溪生態環境及台灣環保教育扎根，根與芽教育中心是一個非常值得期待且是全民參與的新模式，除為環保盡一分心力，也讓下一代對環保更有使命感。

珍古德也推崇根與芽計畫在台南蓬勃發展，顯現台南環境守護的努力，進步很大。她說，根與芽強調跟大自然和諧共處、跟不同的文化和平共處以及持續的理解，每一個人都是重要的一份子，每個人都可以做出改變，透過在校園推廣綠色思維，讓孩子可以有不一樣的教育、不一樣的未來。

今年根與芽嘉年華首度推出行動劇展演，包括歸仁國小、 虎山實小等12校學生輪番演出，為動物發聲，期許每位學生成為根與芽的萌芽種子。

(中國時報)

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