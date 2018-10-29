紓解塞車 國道5號宜4匝道通車了

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中國時報
／宜蘭報導

國道5號雪山隧道因車流容納量有限，不僅造成國道主線回堵，連帶影響地方交通，原先4處匝道就屬頭城匝道口前塞車最為嚴重，高速公路局28日宣布，新設一處的國5南出、北入匝道開通，原有4處匝道增為5處，以達分流之效，紓解地方交通。

國5從北到南有頭城、宜蘭、羅東、蘇澳4處匝道，每逢假日時，因頭城匝道前匯集頭城、礁溪往國道的車流，頭城匝道口前回堵、塞車情況最為嚴重，昨宣布開通的匝道位於頭城、宜蘭交流道間，地理位置上屬礁溪鄉。

新設的宜4匝道連同土地徵收費用約10億元，原訂明年2月通車，提前到昨日開通；因日前普悠瑪翻車意外釀成重大傷亡，昨高公局僅簡報、宣布通車，下午3時開通時，車流並不多，縣府表示將會加強宣導。

高公局長趙興華表示，原有的匝道遷就既有的公路系統，但因頭城匝道須繞彎才能上國道，運作條件不如直接式的宜4匝道，新匝道的開通可望改善礁溪市區的交通，減少原本省道台9、台2庚線上國道的壅塞狀況。

高公局表示，原南北向191線改編為191甲，國5下的側車道改編為191線，從頭城方向往國5北上，可行駛青雲路（台2庚）轉三和路（191甲），再轉興農路（宜4）銜接191側車道上匝道通行國5：從宜蘭方向北上可行駛礁溪路（台9）轉七結路（宜6）銜接191側車道上匝道通行國5。

(中國時報)

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