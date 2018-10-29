若竹兒脊傷者 募款籌建家園

2018年10月29日 04:11 中國時報 廖素慧 、 呂妍庭 ／嘉市、嘉縣報導 ／嘉市、嘉縣報導

嘉義縣若竹兒教育基金會創辦人林朋輝的父愛無極限，感動眾人善心捐款協助籌建若竹兒永久家園，28日基金會在嘉義市立棒球場停車場辦愛心園遊會；嘉義縣脊髓損傷者協會為籌募「脊髓損傷家園」建院經費，自辦公益路跑活動，28日吸引數百名熱血跑者響應。

林朋輝夫妻30餘年前收養甫出生的一名男嬰，沒想到男嬰患有先天性重度多重障礙，他無怨無悔撫養兒子長大，但也為許多若竹兒們的老年憂心，籌建永久家園期能庇護「兒子們」。

基金會董事長賴嬿說，永久家園今年1月動工興建，硬體約完成6成，可望明年中完工，此次園遊會募款約350萬元。來自桃園的恆青機電公司員工包2部遊覽車捐款送愛心，公司創辦人楊正鈴號召員工捐助若竹兒基金會，愛的傳承延續至今10餘年，鐘國龍接任董事長後繼續送愛，今年捐款100萬。

嘉義縣脊髓損傷者協會為籌募「脊髓損傷家園」建院經費，自辦公益路跑活動，28日吸引數百名熱血跑者響應，副縣長李明岳等人更下場挑戰輪椅組比賽，親身體驗身障朋友行之不易，更與協會共同呼籲社會各界多關心身心障礙朋友，讓脊髓損傷者能早點擁有自立家園。

配合番路柿子節，脊髓損傷者協會第2屆公益路跑昨清晨6點在仁義潭水庫大壩前登場，李明岳、社會局副局長張翠瑤和嘉義縣脊髓損傷者協會理事長張榮富一同鳴槍起跑。張榮富說，只要協助身心障礙者自力生活，他們就能擁抱、開創屬於自己的人生，有尊嚴地活著，期盼大家幫忙讓脊髓損傷家園啟用夢想成真。

(中國時報)